Laterina Pergine Valdarno: un nuovo totem per accedere ai servizi dell’azienda sanitaria

Arezzo, 25 giugno 2025 – È attivo da oggi un nuovo totem per accedere a tutti i servizi della USL che normalmente sono disponibili presso gli sportelli CUP.

La postazione è stata istallata a Ponticino, in piazza Benvenuto Monnanni, presso la sede degli uffici comunali, dove è presente, un giorno a settimana, anche lo sportello anagrafe e tributi del Comune, e il Punto Prelievi dell’AUSL. La presentazione si è svolta oggi alla presenza del Sindaco Jacopo Tassini, del ViceSindaco Antonio Paoli e della direttrice della zona distretto Valdarno Elena Rebora.

I cittadini potranno utilizzare questo strumento per stampare i referti delle analisi, prenotare visite, pagare le varie prestazioni e per molti altri servizi, per i quali fino ad ora dovevano recarsi presso uno sportello CUP. Sarà necessario disporre della tessera sanitaria attivata e del codice PIN che è stato fornito in fase di attivazione.

L’utilizzo del totem sarà possibile negli orari di normale apertura al pubblico degli uffici comunali. “L’istallazione di questo totem viene incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto di quella più anziana che necessità di accedere ai servizi dell’azienda sanitaria e che spesso ha difficoltà a spostarsi per recarsi agli sportelli CUP o ad utilizzare il fascicolo sanitario elettronico” afferma il Sindaco Jacopo Tassini.

“E’ un servizio importante soprattutto per quanto riguarda il ritiro dei referti delle analisi, in quanto, anche le farmacie, ad oggi non riescono a garantirlo. Spesso ci scordiamo le esigenze di tanti cittadini per i quali, spostarsi anche solo di qualche chilometro, diventa problematico ed è quella stessa fascia di popolazione che ha anche meno confidenza con computer o smartphone per poter consultare i dati o effettuare prenotazioni da remoto.

Questo nuovo strumento vuole essere un mezzo per limitare il disagio di queste persone. Ringrazio la USL per la collaborazione mostrata e per il dialogo costante che ha permesso di raggiungere questo risultato. Abbiamo già stanziato le risorse per istallare una postazione simile nel palazzo comunale di Laterina e stiamo lavorando per poter estendere questo servizio anche nel paese di Montalto”.

La direttrice della Zona Distretto Elena Rebora conferma che “il Totem facilita l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini, integra il servizio del Centro Prelievi e, oltre ai servizi già accessibili, potrà aprire a numerose ulteriori possibilità che saranno via via rese possibili dal sistema. Si tratta di una innovazione importante e siamo molto contenti che il nostro territorio ne sia ulteriormente dotato.”

L’amministrazione comunale ha anche organizzato un servizio di assistenza per le persone che avranno difficoltà ad utilizzare il totem in autonomia. Due volte a settimana, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, sarà presente del personale che potrà aiutare gli utenti ad accedere alla postazione, fornendo l’assistenza necessaria e dando tutte le indicazioni di cui il cittadino ha bisogno.