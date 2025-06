Sangiovannese. Il futuro della società ad un gruppo di imprenditori locali

Arezzo, 26 giugno 2025 – Dopo la retrocessione della Sangiovannese nel campionato di Eccellenza, il futuro della società calcistica azzurra è stato al centro di settimane di lavoro intenso, che ora iniziano a delineare una prospettiva concreta di rilancio. A esprimersi sulla situazione è la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che ha voluto fare chiarezza sul percorso intrapreso e sulle scelte compiute a favore della stabilità del club. «Il lavoro portato avanti nelle ultime settimane per la Sangiovannese, dopo la delusione della retrocessione, è stato importante e decisivo – ha dichiarato la prima cittadina –. La proposta di ingresso nella compagine societaria da parte della Canusa Holding, che ha presentato una manifestazione di interesse nel pieno rispetto della normativa, è stata correttamente valutata."

“Tuttavia, l’eventuale concretizzazione di questo percorso avrebbe richiesto tempi molto più lunghi, purtroppo incompatibili con le scadenze legate alla prossima stagione sportiva. Per questo motivo, ogni eventuale approfondimento o sviluppo sarà rimandato a momenti più maturi». Nel frattempo, si è affacciata un’altra possibilità, ben più vicina al tessuto economico e sociale del territorio. «Contemporaneamente – prosegue Vadi – è emerso l’interesse concreto e forte da parte di un imprenditore locale, solido e affidabile, che ha espresso la volontà di entrare nella compagine societaria in forma maggioritaria nella prossima primavera. Questo, dopo un periodo di osservazione della squadra e della società”.

"Ho scelto di sostenere e dare fiducia a questa prospettiva locale, che si è ulteriormente rafforzata grazie alla disponibilità di altri imprenditori del territorio. È un progetto che potrà finalmente garantire stabilità e un orizzonte concreto di futuro alla Sangiovannese». In questo lasso di tempo, sarà l’attuale gruppo dirigente a garantire la continuità della società. «A traghettare la squadra e la società fino alla prossima primavera sarà l’attuale dirigenza – spiega ancora la sindaca –. A loro va il mio ringraziamento più sincero, perché hanno operato con trasparenza e onestà, facendo tutto il possibile per la città e per la Sangiovannese dopo la scomparsa di Marco Merli.”

"Li ringrazio anche per essersi nuovamente messi a disposizione, accogliendo la richiesta espressa non solo da me, ma anche dallo stesso imprenditore locale, per accompagnare questo delicato passaggio». Un passaggio che non sarà solo gestionale, ma anche formale: nei prossimi mesi, infatti, la società cambierà natura giuridica, trasformandosi da ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) a SSD (Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata), segno di un ulteriore passo verso una strutturazione più solida e professionale.

«Sono soddisfatta – conclude Valentina Vadi – perché l’appello che avevo rivolto, alcune settimane fa, al mondo dell’imprenditoria locale ha trovato una risposta positiva. Anche se l’ingresso sarà graduale, è il segnale che il territorio crede ancora nella Sangiovannese. La Sangiovannese è parte di San Giovanni Valdarno: tutti noi siamo profondamente legati alla maglia azzurra. Il lavoro portato avanti in queste settimane ha avuto un unico obiettivo: preservare la lunga e gloriosa storia della squadra, e costruire un progetto in cui possiamo riporre speranze e fiducia».