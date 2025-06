Nuovo totem sanitario a Ponticino

Arezzo, 26 giugno 2025 – È attivo da ieri, a Ponticino, il nuovo totem multiservizi dedicato all’accesso ai servizi dell’Azienda USL Toscana Sud Est. La postazione automatizzata è stata installata in piazza Benvenuto Monnanni, presso la sede degli uffici comunali, in una zona che già ospita settimanalmente lo sportello anagrafe e tributi del Comune, oltre al Punto Prelievi dell’AUSL. Un presidio amministrativo e sanitario strategico, che si arricchisce oggi di uno strumento in grado di semplificare notevolmente la vita dei cittadini. Alla presentazione ufficiale, che si è svolta ieri mattina, erano presenti il Sindaco Jacopo Tassini, il Vicesindaco Antonio Paoli e la direttrice della Zona Distretto Valdarno, Elena Rebora.

Con il nuovo totem sarà possibile effettuare numerose operazioni, come la stampa dei referti delle analisi, la prenotazione di visite mediche, il pagamento delle prestazioni sanitarie e altri servizi precedentemente accessibili soltanto recandosi agli sportelli CUP. Per utilizzare il totem, sarà sufficiente disporre della tessera sanitaria attivata e del relativo codice PIN. Lo strumento sarà fruibile durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, rendendo così più agevole l’accesso ai servizi per l’intera comunità. “L’installazione di questo totem – ha dichiarato il Sindaco Jacopo Tassini – risponde a un’esigenza concreta della popolazione, in particolare delle persone anziane, che spesso incontrano difficoltà negli spostamenti o nell’uso del fascicolo sanitario elettronico".

"È un servizio fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il ritiro dei referti, dal momento che anche le farmacie, attualmente, non riescono sempre a garantire questo tipo di prestazione. Troppo spesso dimentichiamo le esigenze dei cittadini che vivono situazioni di fragilità, per i quali anche spostarsi di pochi chilometri rappresenta un ostacolo. E parliamo della stessa fascia di popolazione che ha meno dimestichezza con computer, smartphone o tecnologie digitali per consultare dati o effettuare prenotazioni online.”

Il primo cittadino ha sottolineato anche la volontà dell’amministrazione di estendere il servizio: “Abbiamo già stanziato le risorse per installare un’altra postazione simile nel palazzo comunale di Laterina e stiamo lavorando affinché il servizio possa essere attivato anche nella frazione di Montalto. Voglio ringraziare l’Azienda Sanitaria per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, che ha permesso di portare a termine questo importante progetto.”

Anche la direttrice della Zona Distretto Valdarno, Elena Rebora, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: “Il totem facilita notevolmente l’accesso ai servizi sanitari, integrandosi con il Centro Prelievi già presente. Ma non solo: rappresenta un primo passo verso un ampliamento dei servizi digitali fruibili sul territorio, grazie all’evoluzione del sistema. È un’innovazione che va nella direzione giusta, e siamo molto soddisfatti che il nostro territorio ne sia dotato.”