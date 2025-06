“Varchi d’estate” ospita “L’Altra Mina”, un omaggio ad una delle voci più importanti della musica italiana

Arezzo, 26 giugno 2025 – Questa sera alle ore 21.00, nuovo appuntamento con “Varchi d’estate” con “L’Altra Mina”, un emozionante “tribute show” dedicato alla grande Mina, con la straordinaria voce di Sabrina Morante, artista toscana dalla forte presenza scenica e sensibilità musicale, accompagnata da una band di professionisti. Con una solida formazione artistica maturata tra Roma, Firenze e il Conservatorio di Santa Cecilia, Sabrina Morante ha collaborato con grandi nomi della musica italiana: Riccardo Cocciante, i Tazenda, Tony Esposito, Pierangelo Bertoli, solo per citarne alcuni. Ha inoltre calcato palchi accanto a Marcella e Gianni Bella, Ricchi e Poveri e Rocky Roberts, distinguendosi per una voce intensa ed uno stile inconfondibile. “Uno spettacolo che non si limiterà all’imitazione della grande Mina - fanno sapere gli organizzatori - ma regalerà al pubblico una reinterpretazione autentica e vibrante del suo repertorio, coinvolgente e rispettosa, capace di creare un dialogo emotivo tra palco e platea”.