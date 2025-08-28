Il mistero del cimitero illuminato. La segnalazione: "Spaccio e sbandati"

Pistoia

Luci accese anche nel cuore della notte, schiamazzi, persone che camminano continuamente nella strada senza sfondo che porta alla chiesa di San Michele Arcangelo. In questi giorni sono arrivate segnalazioni di una situazione di criticità da parte di coloro che vivono a ridosso di una delle due parrocchie di Bottegone, fra via Sant’Angiolo e via Casone dei Capecchi: si parla addirittura di spaccio di sostanze stupefacenti, con annesse segnalazioni già inviate alle Forze dell’ordine proprio a ridosso, o persino dentro, il cimitero. Una situazione, raccontano i cittadini, che si porta con sé preoccupazione e insicurezza.

Nelle sere estive, infatti, si può assistere ad un assiduo passaggio di persone che, sfruttando l’oscurità (nella strada dalla chiesa al camposanto non c’è illuminazione) arrivano fino al cancello d’ingresso del luogo dove centinaia di persone riposano in maniera perpetua. Purtroppo, non essendoci alcun custode, la struttura non può essere chiusa con lucchetto in orario serale e notturno, di conseguenza questa parte di Bottegone sta diventando ritrovo di sbandati o persone che sembra passino da quelle parti per acquisto di sostanze stupefacenti. All’interno, fra l’altro, è installata una potente luce che si attiva al passaggio di persone quindi succede sempre più spesso di vedere tutto acceso all’interno del camposanto in orario decisamente inconsueto per le visite ai propri cari. Inoltre, c’è anche una seconda ulteriore entrata al cimitero ancora più nascosta di quella principale che poi si perde nei campi e lungo l’argine del fosso Ombroncello che, a quanto pare, viene sfruttata alla stregua della prima per passare ancora più inosservati. Ecco perché, visto che nella zona non ce ne sono, qualcuno ha chiesto anche la possibilità di installare delle telecamere o comunque avere maggiori controlli.

S.M.