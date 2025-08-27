Svaligiato nella notte: "Morganti Calzature"

Colpo a Mercatale di Vernio, nel negozio di calzature Morganti. Nella notte tra lunedì e martedì un uomo è riuscito a introdursi forzando la porta d’ingresso. Il ladro ha cercato di rubare quante più scarpe possibile ammassandole in alcuni sacchi della spazzatura, per poi darsi alla fuga. Ad accorgersi dell’effrazione è stata la sorella del titolare del negozio di calzature, che vive al piano superiore: poco dopo la mezzanotte è scesa e ha notato che qualcosa non andava. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, insieme ai proprietari, hanno avviato le ricerche in strada. L’uomo è stato individuato poco distante mentre trasportava i sacchi. Alla vista dei militari, il ladro ha abbandonato la refurtiva ed è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Sulla questione è intervenuto il consigliere di FdI Marco Curcio: "Per l’onorevole Furfaro a Vernio non c’è il Far West e chi denuncia i problemi alimenta rabbia e diffidenza. Eppure basta leggere le cronache locali per trovare furti, spaccate e vandalismi che hanno colpito negozi, circoli e luoghi di ritrovo. L’ultimo episodio – il furto notturno da Morganti Calzature a Mercatale – ha allarmato ancora di più i cittadini: da testimoni che lo hanno visto fuggire, l’autore sarebbe un cittadino nordafricano che, nella fuga, avrebbe persino aggredito due persone - dice -. Un comune un tempo tranquillo sta assumendo sempre più i contorni di una periferia degradata. I cittadini lo sanno bene: da mesi chiedono un confronto vero con l’amministrazione, ma ricevono soltanto minimizzazioni e silenzi. Per questo ho presentato una mozione per un consiglio comunale straordinario, aperto al pubblico, che auspico venga discussa già a settembre. Sarà l’occasione per dare finalmente voce alle persone, che invito ad essere presenti alla discussione e alla votazione.

La sicurezza non è un’invenzione politica: è un diritto dei cittadini, ed è tempo che l’amministrazione lo riconosca".