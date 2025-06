L’accoglienza turistica è ’smart’. Arriva il nuovo ufficio informazioni. Biglietti telematici e visite virtuali

L’accoglienza turistica a Perugia diventa più tecnologica e soprattutto più efficiente e smart. Come? Con la creazione di una nuova segnaletica, con il supporto di visite digitali, biglietti interattivi, “kit di accoglienza” multilingue destinato agli ospiti degli eventi culturali o sportivi e agli studenti fuori-sede. A fare il punto delle novità l’assessore Fabrizio Croce, soffermandosi su due punti: standard di accoglienza/promozione e partecipazione. "Si è cercato di lavorare - ha detto – soprattutto sul progressivo superamento delle criticità emerse nel tempo".

In cantiere il potenziamento dell’Unità operativa interna su turismo, sviluppo brand cittadino, comunicazione e supporto ad eventi culturali e turistici. "In quest’ottica - spiega l’assessore - verranno poi attivati strumenti di raccolta ed analisi dei flussi turistici cittadini. Si punta inoltre alla creazione di un vero e proprio Osservatorio Comunale sul turismo con funzioni di monitoraggio, analisi dei dati riguardanti i flussi turistici, impulso a strategie e indirizzi politici, aggiornamento dei regolamenti. - nelle idee dell’assessorato vi è anche l’apertura di uno IAT di nuova generazione, innovativo nelle funzioni (spazio allattamento e WC pubblico, deposito bagagli), operante in stretta connessione con le strategie territoriali della Regione Umbria, e in grado di fungere, anche attraverso una struttura mobile esterna o eventi di promozione, da vetrina degli organismi di promozione di cui il Comune è membro (strade del vino, dell’olio e della ceramica, cammini naturalistici e spirituali) e delle eccellenze culturali, folkloristiche, eno-gastronomiche del territorio".

Assessore e sindaca hanno poi inaugurato il nuovo ufficio informazioni turistiche temporaneo (via Oberdan 2). "Uno strumento – hanno detto Ferdinandi e Croce – che si auspica possa diventare un punto di riferimento più funzionale per tutti i turisti e cittadini, integrandosi con il servizio IAT già presente alla biblioteca degli Arconi". L’ufficio, "la casa di tutti", l’ha chiamata la sindaca, sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19.

Silvia Angelici