Piove nel Cup. E scatta la protesta

Probabilmente si sono trovati sorpresi dall’essere accolti da un secchio di plastica poggiato su di una traversina di quelle che si usano nei letti dei reparti, gli utenti che si sono recati al Cup, il centro unico di prenotazione all’interno del presidio integrato ospedale territorio di San Marcello. La colpa forse è stata della pioggia, abbondante ma non straordinaria, che si è abbattuta sul paese di San Marcello. Fatto sta che piove nella sala d’attesa del Cup dell’ex ospedale di San Marcello e, l’Associazione Zeno Colò, da sempre attenta allo stato di salute della struttura, segnala l’ennesima situazione di precarietà, testimoniata un secchio messo in mezzo alla sala d’aspetto, in cui viene raccolta l’acqua che cade da una delle plafoniere dell’illuminazione del locale. "Questa pozzanghera – spiega Simone Ferrari, consigliere dell’associazione – , in un luogo dove transitano le persone che hanno un bisogno, è l’ennesima riprova che il 25 settembre, all’incontro al quale abbiamo invitato tutti i candidati alle elezioni regionali, ci dovranno dare delle risposte in termini concreti". Non si ferma qui l’analisi di Ferrari: "la chiusura temporanea del reparto di radiologia, che sarebbe dovuto tornare operativo nel mese di settembre, ma il cui ripristino sembra sia già slittato a gennaio dell’anno prossimo, con tutti i disagi correlati e, come sempre a carico di una popolazione stremata e impotente, ne è un segnale non trascurabile; se non torna attivo l’ospedale con Pronto Soccorso e quanto ricompreso nella classificazione di "ospedale di area disagiata", la Montagna è di nuovo penalizzata".

Andrea Nannini