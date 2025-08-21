Cambiano la viabilità e i percorsi bus. Le modifiche in varie zone della città

Autolinee Toscane annuncia modifiche ai percorsi bus in via Biagio di Montluc, in via Campansi da sabato, in via Simone Martini da lunedì, alle Logge del Papa e Casato di Sopra da martedì. Biagio di Montluc oggi dalle 18.30 sarà chiusa al transito e le linee s1–s10-s34-s35-s36-s37–130 e 131 non vi transiteranno; la linea 138 da via Peruzzi continua in viale Mazzini-viale Sclavo; le linee 110-116-122 verso Strada di Pescaia provenienti dalla Stazione, raggiunta la rotonda con il ponte Bandinelli effettueranno inversione di marcia e poi in via Caduti di Vicobello e Battisti per riprendere il percorso; le linee s3 s9–60N–s8 in direzione piazza Gramsci effettuata la fermata della Stazione, fanno inversione di marcia alla rotatoria con Ponte Caduti sul Lavoro, transitano dal sottopasso poi viale Sclavo per arrivare a Gramsci; le linee s34-130-131-138 e 629 da piazza Gramsci effettuano deviazione in via Sauro, inversione alla rotatoria di Palazzo Diavoli, poi Don Minzoni e riprendono il percorso.

Dal 23 agosto a fine servizio di domenica e fra lunedì 25 e sabato 30 agosto sarà chiusa al transito via Campansi: la linea 60N da piazza Gramsci in direzione Nord effettua deviazione in via Franci e all’Antiporto riprende il percorso; le linee da piazza Gramsci s3-s8-s9-s10–60/N effettuano deviazione in via Franci – via Diaz – Montluc e Don Minzoni; s5 e s10 da piazza del Sale effettuano inversione in via Garibaldi e riprendono il regolare percorso.

Dal 25 agosto al 27 sarà istituito il senso unico in via Martini: le linee s8, s34, s38 e 102 provenienti dalla Madonnina Rossa giunte alla rotonda tra viale Toselli e viale Sardegna, devieranno verso viale Sardegna per proseguire su viale Mazzini verso piazza del Sale; le extraurbane 107, 109, 111, 112, 114, 134, 139, 54A e 57P provenienti dalla Stazione, proseguono in viale Mazzini, Beccafumi, Porta Ovile per riprendere il percorso.

Sempre lunedì, dalle 10 alle 13, sarà chiusa l’area delle Logge del Papa: i bus della linea s52 in direzione Logge del Papa, da via Pantaneto devieranno in Banchi di Sotto. Dal 26 agosto al 5 settembre chiuso Casato di Sopra, con modifiche alla linea 590.