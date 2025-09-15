Zenith determinata e forte: i primi tre punti

Massese

0

Zenith Prato

1

MASSESE: Gatti, Maffei (31’ Lasagna), Lucaccini (46’ Biagi), Zavatto, Grasselli, Centonze, Bertipagani (46’ Marabese), Caponi, Buffa, Mariani (46’ Marchini), Lucchesi. All. Marselli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli (73’ Castiello), Fiaschi, Tempestini, Geri, Toccafondi, Sinisgallo, Saccenti, Kouassi (59’ Moussaid), Parrini (59’ Mertiri), Del Pela. All. Settesoldi.

Arbitro: Tinelli di Verona.

Reti: 14’ Kouassi.

PARTE subito con i fuochi d’artificio il campionato della Zenith Prato. Sul campo della blasonata Massese i pratesi si impongono di misura grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Kouassi e portano a casa i primi tre punti. Partita ben giocata dagli amaranto, che hanno rischiato poco e sono andati anche vicini al raddoppio in un paio di occasioni. Parte forte la squadra ospite con una conclusione pericolosa di Parrini fuori misura. E’ il preludio al gol del vantaggio della formazione allenata da Settesoldi, che arriva al 14’: iniziativa personale di Kouassi, che infila Gatti con una conclusione chirurgica da fuori area. La Massese non sta certo a guardare. Al 17’ Mariani con un gran lancio pesca Lucchesi, che di testa sfiora il palo mancando il pareggio di un soffio. Al 26’ è però ancora la Zenith Prato ad andare vicina al gol quando Lucaccini perde un pallone sanguinoso, Kouassi imbecca subito Del Pela che conclude quasi a botta sicura centrando il palo a portiere battuto. Gli amaranto si fanno nuovamente vedere al 41’ con Geri che chiama Gatti ad una parata non troppo difficile e subito dopo ancora con Del Pela che getta alle ortiche una grande occasione centrando il portiere avversario dal cuore dell’area di rigore. Si va dunque al riposo con la squadra pratese avanti di un gol. Nella ripresa parte fortissimo la Massese alla ricerca dell’immediato pareggio, complici i cambi operati dal tecnico di casa. Buffa batte subito un colpo al 47’ e spaventa la retroguardia ospite con una conclusione deviata in angolo. Poco dopo Bertipagani non trova lo specchio da fuori area. Al 51’ ci prova anche Marchini raccogliendo al volo una respinta della difesa amaranto, ma anche la sua conclusione ha poca fortuna. Dopo i sussulti iniziali la gara va via via riequilibrandosi e le occasioni iniziano a latitare. La Massese cerca un pertugio nell’attenta retroguardia pratese, mentre la Zenith Prato attende il momento buono per il colpo del possibile ko. Ci prova solo al 70’ Sinisgallo con un tiro fuori bersaglio da fuori area. Al 790 è di nuovo Marchini, sempre dalla distanza a tentare un tiro cross che attraversa tutta l’area ma non trova compagni pronti al tap-in. Cinque minuti dopo gli ospiti avrebbero la palla giusta per chiudere anzitempo il match: Del Pela e Mertiri dialogano in area, ma la punta pratese a tu per tu con Gatti si fa ipnotizzare e il portiere di casa è fenomenale nel respingere la conclusione a tu per tu con l’avversario. L’ultimo brivido arriva al 92’ con un colpo di testa di Lasagna che non riesce a superare l’attento Brunelli. I tre punti in palio se li aggiudicano i ragazzi di Settesoldi, stavolta bravi e determinati a portare in fondo il risultato.

Leonardo Montaleni