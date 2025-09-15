Giornalismo in lutto, è morto Franco Ligas. Voce dello sport, era fiorentino d’adozione

Firenze, 15 settembre 2025 – Si è spento oggi, dopo un periodo difficile, all’età di 79 anni Franco Ligas, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo nazionale e fiorentino.

Era nato a Oristano nel 1946, ma fiorentino di adozione. Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1978, aveva debuttato a trent’anni in televisione come giornalista sportivo su TeleLibera Firenze. Dal 1984 al 2013 aveva fatto parte della redazione sportiva di Mediaset raccontando tutto lo sport, dal calcio, al tennis, al pugilato fino all’ippica, diventando un riferimento.

Per Studio Sport e Pressing Champions League aveva spesso seguito la Fiorentina. A caratterizzare il suo stile erano soprattutto competenza, ironia e passione autentica. Nel 2019 aveva ricevuto la targa dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana per 40 anni d’attività.