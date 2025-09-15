Trovata morta nell’auto finita fuori strada, è precipitata nel burrone per 40 metri

Loro Ciuffenna (Arezzo), 15 settembre 2025 – E’ stato un passante a dare l’allarme: ha notato i segni inequivocabili di un’auto uscita di strada sulla Panoramica del Pratomagno a monte dell'incrocio per l'Anciolina tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna e ha avvisato i soccorsi. Ci aveva visto giusto: una automobilista – una 63enne residente nel Valdarno aretino –era uscita di strada finendo nel burrone. Una corsa paurosa lunga 40 metri e finita drammaticamente contro un albero. Un incidente mortale.

Sul posto, nel primo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo sempre dei vigili del fuoco; i soccorritori di Drago 70 , coadiuvati dal personale di terra, sono riusciti ad accompagnare i sanitari del 118 sul punto dove si era fermata l’auto. Non c’era però altro da fare che constatare il decesso della donna.

Resta tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: i rilievi forse aiuteranno a capire se si sia trattato di un incidente autonomo, magari provocato da un malore, oppure se ci siano altri veicoli coinvolti e in questo caso si tratterebbe di pirateria della strada perché nessuno si sarebbe fermato per dare l’allarme o cercare di soccorrere la donna.