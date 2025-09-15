L’Italia sia solida con la Nato

Arezzo
CronacaTrovata morta nell’auto finita fuori strada, è precipitata nel burrone per 40 metri
15 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Trovata morta nell’auto finita fuori strada, è precipitata nel burrone per 40 metri

L’incidente sulla Panoramica del Pratomagno, vittima una 63enne residente nel Valdarno aretino. Resta da chiarire la dinamica. L’allarme dato da un passante che ha visto i segni dell’uscita di strada

L'auto finita contro l'albero e i vigili del fuoco sul luogo della tragedia

L'auto finita contro l'albero e i vigili del fuoco sul luogo della tragedia

Loro Ciuffenna (Arezzo), 15 settembre 2025 – E’ stato un passante a dare l’allarme: ha notato i segni inequivocabili di un’auto uscita di strada sulla Panoramica del Pratomagno a monte dell'incrocio per l'Anciolina tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna e ha avvisato i soccorsi. Ci aveva visto giusto: una automobilista – una 63enne residente nel Valdarno aretino –era uscita di strada finendo nel burrone. Una corsa paurosa lunga 40 metri e finita drammaticamente contro un albero. Un incidente mortale.

Sul posto, nel primo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo sempre dei vigili del fuoco; i soccorritori di Drago 70 , coadiuvati dal personale di terra, sono riusciti ad accompagnare i sanitari del 118 sul punto dove si era fermata l’auto. Non c’era però altro da fare che constatare il decesso della donna. 

Resta tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: i rilievi forse aiuteranno a capire se si sia trattato di un incidente autonomo, magari provocato da un malore, oppure se ci siano altri veicoli coinvolti e in questo caso si tratterebbe di pirateria della strada perché nessuno si sarebbe fermato per dare l’allarme o cercare di soccorrere la donna.

