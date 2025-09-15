Suona la prima campanella. Tra i banchi 40mila studenti. L’accoglienza gestita dai tutor

Suona la carica degli oltre 40mila (tra bambini e ragazzi) pronti stamani al ritorno in aula. Alcuni lo faranno per la prima volta in una scuola nuova. A loro è dedicato il progetto accoglienza della media Cesalpino che coordinato dalla prof. Elisa Fioriti, prevede momenti di gioco e l’accoglienza degli studenti tutor. "Scopo raccogliere le emozioni suscitate dal particolare momento che i nuovi alunni stanno vivendo e metterli a loro agio – dice Fioriti – gli alunni tutors ricorderanno la propria esperienza di neoarrivati, evocando ansie e timori e il modo in cui sono riusciti a superarli. Poi forniranno qualche notizia della vita giornaliera alla scuola media Cesalpino".

Contrastare le disuguaglianze nel mondo della scuola, riducendo l’abbandono degli studi e contribuendo a formare cittadini più informati e consapevoli è invece l’obiettivo di Oxfam, al fianco di oltre 3 mila studenti e tanti docenti aretini e toscani per il nuovo anno scolastico, grazie al lavoro comune con centinaia di scuole, istituzioni locali, associazioni e famiglie.

In un contesto, dove ancora l’8% degli studenti lascia prima gli studi e oltre il 40% al termine della scuola superiore l’anno scorso, non ha raggiunto competenze di base adeguate in materie chiave come italiano e matematica.

Un’opportunità che sarà rivolta ad oltre 500 studenti degli Istituti compresivi IV Novembre di Arezzo e Empoli anche attraverso la proposta di un diverso modello di apprendimento, in cui non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi per le lezioni, ma gli studenti si muovono tra diverse aule dedicate e allestite interamente per una specifica materia.

Un approccio in grado di aumentare la partecipazione attiva dei ragazzi.

E da oggi con la riapertura delle scuole torna anche il traffico in città nelle ore di punta e cambia l’orario dei trasporti. Online su at-bus.it i nuovi orari del servizio invernale e scolastico che entra in vigore in occasione della ripresa delle lezioni e del ritorno a pieno regime delle attività lavorative.

Da oggi sarà aumentata l’offerta ed è stata già aggiornata la pagina web del sito di Autolinee, con i nuovi libretti orari pdf e i dettagli di tutti i servizi suddivisi per provincia.

Il servizio che scatta oggi, servendo anche gli istituti scolastici, è stato calibrato sulla base degli ingressi e uscite dalle scuole a regime. Consapevoli che nelle prime settimane di attività didattica ogni istituto scolastico, in autonomia, potrebbe variare giorni e orari di entrata e uscita delle lezioni - che potrebbero non coincidere con i passaggi programmati dei bus – il servizio potrà subire correttivi e modifiche fino a quando non saranno confermati gli orari definitivi.