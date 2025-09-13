Isi di Barga. Alunni pronti a tornare in aula

Lunedì suonerà per la prima volta la campanella per le scuole superiori che fanno capo all’ISI Barga: "Un nuovo anno che si apre all’insegna dell’entusiasmo e di una rinnovata visione strategica – parola di Germano Cipolletta da pochi giorni il nuovo dirigente delle scuole superiori che fanno capo all’ISI di Barga –. Un inizio caratterizzato da importanti novità strutturali, un forte impulso alla didattica innovativa e una consolidata sinergia con le istituzioni locali, a testimonianza del ruolo centrale della scuola come motore di crescita per l’intera comunità". Per quanto riguarda le novità strutturali c’è infatti l’avvio delle lezioni al piano terreno della demolita e ricostruita ala delle scuole superiori di via dell’Acquedotto dove troveranno ospitalità 6 classi. Restano, dell’intervento finanziato dalla Provincia, da completare il primo ed il secondo piano della nuova ala, così come l’aula magna ed i laboratori di cucina dell’Alberghiero. Interventi che verranno completati nei prossimi mesi. Ma si fa già un altro passo in avanti importante dopo che l’altra metà della scuola in questi anni è stato ricostruita ed ammodernata alle più stringenti normative di sicurezza e di risparmio energetico. Per l’apertura del nuovo anno, vista anche l’apertura del pian terreno della nuova ala, il dirigente Cipolletta accoglierà le matricole delle classi prime insieme al Consigliere provinciale, Pietro Onesti, la Sindaca di Barga, Caterina Campani, e il Sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreucetti.

Luca Galeotti