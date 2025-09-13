A ‘lezione’ di processo penale. Il progetto per insegnare agli studenti i principi costituzionali

Gli studenti tornano a lezione di giustizia con la camera penale di Lucca. Nei prossimi giorni, in vista dell’inizio della scuola, gli istituti della provincia saranno infatti contattati per rinnovare il progetto, che lo scorso anno ha visto aderire circa 950 ragazzi e ragazze.

Si tratta di un percorso elaborato dall’Unione delle camere penali italiane e dal Ministero dell’istruzione proprio per dare ai giovani un’informazione corretta sul processo penale e sui principi costituzionali che lo presiedono.

"Il programma è di notevole pregio e importanza poiché offre la possibilità a tutti gli studenti di confrontarsi con interlocutori qualificati sul significato del concetto di giustizia, responsabilità penale, accertamento processuale e finalità rieducativa della pena - spiegano il presidente della Camera penale Marco Treggi e la responsabile territoriale del progetto Ucpi-Mim Eleonora Romani - Diventando maggiormente consapevoli dei proprio diritti e dei doveri quali cittadini. Non solo, il percorso offre ai ragazzi un’imperdibile opportunità di orientamento formativo, in vista delle future scelte lavorative".

A livello pratico il calendario si articola infatti in due moduli.

Il primo è rivolto alle classi quarte delle superiori, al termine del quale le scuole che hanno vinto le selezioni possono partecipare a un vero e proprio processo simulato nell’aula collegiale del tribunale di Lucca, su tematiche legate all’universo giovanile.

Lo scorso anno sono stati selezionati gli alunni della 4B del liceo scientifico Vallisneri, del liceo scientifico Chini Michelangelo e dell’Iis Don Lazzeri Stagi, che, indossando la toga, hanno preso il posto degli avvocati difensori, della parte civile, del pubblico ministero e del collegio giudicante, assistiti dai ‘tutor’ Laura Guidotti, Nidia Genovese e Gianluca Massaro. Un secondo modulo è invece rivolto alle classi quinte. Qui viene discussa la finalità rieducativa della pena: quest’anno sono stati selezionati circa 200 ragazzi e ragazze che hanno partecipato a una visita guidata al carcere di Lucca, con l’assistenza e la guida degli agenti della polizia penitenziaria e della direttrice dell’Istituto, Santina Savoca.

Camera penale e direzione scolastica provinciale hanno poi elaborato un protocollo locale per estendere il progetto - nei modi e nei tempi più opportuni – anche agli alunni delle medie.

Gli avvocati impegnati nel progetto lo scorso anno sono stati: Eleonora Romani, Micaela Bosi Picchiotti, Eros Baldini, Luigi Gino Velani, Francesco Spina, Maurizio Zerini, Alessandro Maionchi, Cristian Bigotti, Elena Bartolozzi, Luca Lotti e Roberto Bonacchi. A loro si uniranno anche Alice Treggi, Alessandro Baroni e Lorenzo Mei.

Jessica Quilici