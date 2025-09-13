La rotatoria di via Salicchi. Aperta la seconda “goccia“, presto anche la corsia in più

Cambia ancora la rotatoria (in itinere) di via Salicchi, avvicinandosi a grandi passi all’assetto definitivo. “Ieri mattina – fa sapere il sindaco Mario Pardini – è stata aperta la seconda goccia della nuova rotonda di via Salicchi. I lavori procedono spediti come da cronoprogramma e nelle prossime settimane apparirà anche la seconda corsia ricavata dello spostamento del poggio del Fiume“. La commissione lavori pubblici ha in programma un sopralluogo per il 19 settembre alle 9, per verificare lo stato di fatto dei lavori che volgono alle fasi conclusive. È un fatto che comincia a prendere forma in via Salicchi la nuova rotatoria a doppia goccia, voluta dall’amministrazione comunale per risolvere uno dei più annosi problemi di traffico della città.

I lavori, iniziati lo scorso mese di febbraio, sono a buon punto. L’opera avrà un costo di quasi 638mila euro e un quadro tecnico economico di 850mila euro a totale carico del Comune di Lucca. Ma, insieme al nuovo ponte sul Serchio, anch’esso al rush finale, dovrebbe andare a sciogliere uno dei nodi del traffico più importanti della città. Resta invece inspiegabilmente irrisolto da parte della Provincia il sistema delle precedenze – lasciato alla volontà degli automobilisti – nel vicino incrocio a tre strade tra via di Sant’Alessio, via per Camaiore e il ponte “vecchio“ di Monte San Quirico. Nessuna segnaletica orizzontale, nessun tentivo di rotatoria e il risultato è il “far west“, ovvero chi primo arriva sul punto di incrocio tenta di passare, e altrimenti può capitare di tre auto ferme, prigioniere del “tilt“.

L.S.