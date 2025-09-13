"Mura patrimonio Unesco". La proposta di Bergamini

LUCCA"Mura di Lucca, la Regione lavori per il riconoscimento di patrimonio Unesco": lo chiede l’onorevole Deborah Bergamini, candidata per Forza Italia al consiglio regionale della Toscana alle elezioni del 12 e 13 ottobre prossimi."Dopo avere ottenuto 700 mila euro dal Governo per importanti lavori di restauro, grazie a un mio emendamento alla Legge finanziaria – afferma la vice segretaria nazionale di Forza Italia – per le Mura di Lucca è arrivato il momento di iniziare a lavorare per ottenere il riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco. Il monumento simbolo della città non ha eguali in Europa: entrare a pieno titolo nella lista dei siti italiani tutelati dall’Unesco può far raggiungere importanti obiettivi, a partire dalla valorizzazione culturale, su cui il Comune da tre anni sta lavorando e ottenendo i primi risultati. Il riconoscimento conferirà rilievo internazionale al bene, aumentando la visibilità di Lucca e della sua storia millenaria. Non solo: favorirà uno sviluppo turistico sostenibile, attirerà visitatori da tutto il mondo in modo mirato e qualificato e stimolerà l’economia locale senza compromettere l’identità storica". Secondo Bergamini, il riconoscimento Unesco valorizzerebbe l’insieme di architettura militare e paesaggio urbano, promuovendo pratiche di gestione che integrino restauro, accessibilità e partecipazione della comunità. ma anche la Regione Toscana dovrà farsi parte attiva per poter raggiungere l’obiettivo, giocando un ruolo strategico. "Deve essere messo l’impegno che serve – aggiunge l’esponente azzurra – per lanciare il valore simbolico e identitario, rafforzare l’orgoglio civico e riconoscere Lucca come custode di un bene universale. Proprio la Regione Toscana dovrà concentrare la sua attenzione sulle peculiarità dell’intero territorio e lavorare al riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco per le Mura di Lucca. Un vessillo che permette di puntare sull’autenticità piuttosto che sull’omologazione, di attrarre nuovi finanziamenti e nuove partnership, di aprire a sponsorizzazioni e collaborazioni con enti culturali di grande livello, università e aziende interessate alla conservazione, proiettate su un turismo sempre più responsabile. Un balzo in avanti anche per la qualità della vita e dell’occupazione locale. Dopo il Governo, che ha concretizzato un importante stanziamento per il restauro della cerchia urbana, anche altri enti devono allinearsi". Fabrizio Vincenti
Cronaca"Mura patrimonio Unesco". La proposta di Bergamini