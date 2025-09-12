Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Lucca
12 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Barga incantata. Ultimi giorni per visitarla

Domenica si conclude la mostra con le “visioni“ degli artisti Magri, Balduini, Cordati e Vittorini .

Ultimi giorni per visitare la mostra “Barga incantata. Visioni del paesaggio dell’anima nell’arte di Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati, Umberto Vittorini”, esposta a ingresso libero al Museo “Stanze della Memoria” di Barga, e raggiungere il traguardo dei 2000 visitatori. Un grande successo di pubblico ha infatti celebrato l’arte di questi quattro grandi artisti del Novecento, Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati e Umberto Vittorini.

L’esposizione, realizzata da Comune di Barga e Fondazione Ricci ETS, è aperta anche questa settimana da fino a domenica 14 settembre (ultimo giorno) con orario 17.30-20.

“Sono soddisfatta di questa grande mostra dedicata ad artisti storici barghigiani di nascita o adozione che hanno vissuto, rappresentato il nostro territorio, ambasciatori del passato che tutt’oggi sono stati in grado di portarci in una Barga incantata”, è il commento della sindaca di Barga, Caterina Campani. “Guardando a questa mostra che sta per concludersi – è il commento della curatrice e presidente della Fondazione Ricci, Cristiana Ricci -, non posso che provare una profonda gratitudine: ad oggi ‘Barga incantata’ ha accolto 1993 visitatori, e ci attende ancora l’ultimo fine settimana di apertura. È stato emozionante vedere come molte persone abbiano scelto di tornare più volte, lasciandosi coinvolgere ogni volta da nuove suggestioni. Ancora più sorprendente è stato ascoltare le voci di chi ci chiedeva se la mostra potesse restare come permanente: un segnale che ci fa capire quanto questo progetto sia stato sentito e condiviso. Questa risposta calorosa è la testimonianza più bella del dialogo tra arte, territorio e comunità“.

L’esposizione, di circa 40 opere, mette in dialogo le visioni personali dei quattro maestri attraverso affinità stilistiche, influenze culturali e sensibilità individuali, per far emergere l’incanto di Barga, quello che ognuno di noi percepisce e interiorizza, e che gli artisti hanno tradotto in immagini. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Kedrion Biopharma, patrocinata da Provincia di Lucca e Fondazione Pascoli.

Mostre