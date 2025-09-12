Dopo i lavori riapre il ponte di Sant’Ansano. Ma solo per pedoni, cicli e motocicli

Il ponte di Sant’Ansano a Ponte a Moriano, chiuso dalla Provincia dallo scorso 6 giugno a causa del cedimento della fondazione di una pila della struttura, è stato riaperto ieri anche se limitatamente ai cicli, ciclomotori, motocicli e pedoni che potranno tornare a percorrere questo tratto strada provinciale Lodovica. L’ufficio viabilità della Provincia, infatti, ha emanato l’ordinanza che sostituisce quella relativa all’interdizione del ponte su cui hanno lavorato le ditte incaricate dall’ente di Palazzo Ducale. Rimane quindi in vigore il divieto di transito a tutti gli autoveicoli (come definiti all’art 54 del Codice della strada) e ai motoveicoli a tre ruote e i quadricicli. Il provvedimento, tra l’altro, è stato emanato anche in vista della riapertura delle scuole di lunedì. La medesima ordinanza di parziale riapertura del Ponte di Sant’Ansano indica, inoltre l’interruzione del servizio navetta che la Provincia aveva attivato dallo scorso 23 giugno proprio per cercare di limitare i disagi dei residenti negli spostamenti tra Sesto di Moriano e Ponte a Moriano. I lavori hanno visto un impegno economico della Provincia di circa 1.2 milioni di euro e hanno riguardato in particolare le opere di sottofondazione.