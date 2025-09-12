Lavori allo stadio per bagni, gradinate e manto

In vista dell’inizio del campionato di calcio il Comune di Lucca ha effettuato alcuni lavori indispensabili al mantenimento e all’utilizzo dello Stadio Porta Elisa. Già dal mese di marzo, a campionato di Serie C ancora in corso, l’amministrazione si è fatta carico della totale manutenzione del campo da gioco, subentrando alla vecchia società inadempiente. Dopo una breve interruzione a causa della procedura di fallimento, la stessa manutenzione è ripresa nel mese di agosto, con l’obiettivo di riavere il manto erboso nelle stesse buonissime condizioni dello scorso anno ed evitare il deperimento del campo da gioco dopo l’abbandono. E’ stata una corsa contro il tempo ma l’amministrazione è fiduciosa di riavere in tempi brevissimi un buon manto, per il quale l’investimento è stato di 22mila euro; un intervento che si aggiunge a quello più radicale realizzato lo scorso anno.

È stata inoltre realizzata la totale revisione dei bagni per il pubblico in tutti i settori, riportando tutti i servizi e gli arredi alla perfetta funzionalità con la sostituzione e integrazione di sciacquoni, rubinetteria e concludendo gli interventi con una generale pulizia e sanificazione. Un intervento che, anche in questo caso, non veniva fatto da molti anni.

Sono stati verificati inoltre gli impianti elettrici della struttura e sostituiti o integrati i corpi illuminanti rotti o mancanti, così pure le uscite di sicurezza dove sono state sostituite serrature.