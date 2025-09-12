Bartolomei non si tira indietro ”In campo senza disimpegni“

"Sarò candidato per le prossime elezioni regionali del 12/13 ottobre": lo conferma con un post sul suo profilo Facebook l’assessore leghista del Comune di Lucca Salvadore Bartolomei. "La mia – specifica – è chiaramente una candidatura di servizio. Il mio partito (che ringrazio per la stima e la fiducia) ha chiesto a tutti gli assessori della provincia di candidarsi, ed io, anche se sono in carica da meno di sei mesi, ho pensato non fosse giusto tirarsi indietro. La mia ambizione non è quella di andare in consiglio regionale ma, anche vista la fiducia che è stata riposta in me, voglio assolutamente contribuire alla campagna elettorale della Lega e a quella del candidato presidente di tutto il centrodestra unito Alessandro Tomasi".

Bartolomei, che è assessore al Sociale e alla Sicurezza, assicura il massimo impegno compatibilmente con l’attività amministrativa: dunque candidato sì, ma non a detrimento dell’attività amministrativa.

"Il Sociale e la Sicurezza del Comune di Lucca – spiega – soprattutto, non sono temi da poter mettere in pausa e da parte mia, d’accordo con il mio partito, non ci sarà alcun disimpegno. Abbiamo fatto un bel po’ di cose in questi pochi mesi. Tra le cose più importanti: abbiamo reintrodotto il contributo affitto per chi è in difficoltà economica; varato il progetto ‘Notti Sicure‘ attraverso il quale abbiamo esteso l’orario di servizio della Polizia Locale fino alle 3 di notte e abbiamo raddoppiato il numero delle pattuglie in orario serale; previsto in bilancio un piano di installazione di nuove telecamere nei punti più strategici del Comune".