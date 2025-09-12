Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Lucca
Bartolomei non si tira indietro "In campo senza disimpegni"
12 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Cronaca
Bartolomei non si tira indietro ”In campo senza disimpegni“

"Sarò candidato per le prossime elezioni regionali del 12/13 ottobre": lo conferma con un post sul suo profilo Facebook l’assessore...

"Sarò candidato per le prossime elezioni regionali del 12/13 ottobre": lo conferma con un post sul suo profilo Facebook l’assessore leghista del Comune di Lucca Salvadore Bartolomei. "La mia – specifica – è chiaramente una candidatura di servizio. Il mio partito (che ringrazio per la stima e la fiducia) ha chiesto a tutti gli assessori della provincia di candidarsi, ed io, anche se sono in carica da meno di sei mesi, ho pensato non fosse giusto tirarsi indietro. La mia ambizione non è quella di andare in consiglio regionale ma, anche vista la fiducia che è stata riposta in me, voglio assolutamente contribuire alla campagna elettorale della Lega e a quella del candidato presidente di tutto il centrodestra unito Alessandro Tomasi".

Bartolomei, che è assessore al Sociale e alla Sicurezza, assicura il massimo impegno compatibilmente con l’attività amministrativa: dunque candidato sì, ma non a detrimento dell’attività amministrativa.

"Il Sociale e la Sicurezza del Comune di Lucca – spiega – soprattutto, non sono temi da poter mettere in pausa e da parte mia, d’accordo con il mio partito, non ci sarà alcun disimpegno. Abbiamo fatto un bel po’ di cose in questi pochi mesi. Tra le cose più importanti: abbiamo reintrodotto il contributo affitto per chi è in difficoltà economica; varato il progetto ‘Notti Sicure‘ attraverso il quale abbiamo esteso l’orario di servizio della Polizia Locale fino alle 3 di notte e abbiamo raddoppiato il numero delle pattuglie in orario serale; previsto in bilancio un piano di installazione di nuove telecamere nei punti più strategici del Comune".

