Ha riaperto la strada per Tiglio

Era tanto che gli abitanti di Tiglio attendevano questa notizia. Per la precisione dal 29 aprile scorso quando la principale strada di accesso è rimasta chiusa per una grossa frana a valle della carreggiata. Da ieri pomeriggio la strada è stata aperta a senso unico alternato con impianto semaforico. Lo ha reso noto ieri con un comunicato la sindaca Caterina Campani che, dopo il sopralluogo con il genio Civile avvenuto nel mese di maggio, aveva annunciato l’impegno dell’Amministrazione Comunale ad ultimare il prima possibile le operazioni necessarie per garantire tale soluzione e soprattutto per garantire la massima sicurezza alla circolazione.

“Sono stati installati all’interno del terreno – spiega – appositi sensori e tutta la strumentazione necessaria a rilevare anche la più piccola movimentazione. Tutto il sistema è collegato ai numeri di reperibilità in caso i sensori rilevassero dei movimenti anomali; in questo caso scatterà immediatamente l’alert ed i reperibili potranno intervenire per l’immediata verifica della situazione. Sulla strada saranno installati due pannelli luminosi che nel caso di pericolo segnaleranno il blocco della circolazione anche in caso di semaforo verde“. L’amministrazione comunica inoltre che il traffico pesante è limitato ad un peso massimo di 3,5 tonnellate.