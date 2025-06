Provincia, variazione al bilancio. Risorse per scuole e strade

Via libera del consiglio provinciale alla variazione di bilancio: ecco altre risorse per scuole, strade e manutenzioni. La manovra arriva ad un mese di distanza dall’approvazione del rendiconto di gestione 2024 che presentava livelli di risorse riferibili all’avanzo accantonato (11,6 milioni di euro), a quello vincolato (11 milioni) e all’avanzo libero (1,8 milioni). L’incremento di entrata e spesa è pari a 2,9 milioni di euro, mentre sul fronte investimenti si attesta a 5,7 milioni di euro per il biennio 2025-2026.

"Nonostante i continui ed esosi prelievi annuali dello Stato dalle casse della Provincia – commenta il presidente Marcello Pierucci – dal punto di vista finanziario siamo soddisfatti dello scatto in avanti che ci consente di tappare qualche falla, di coprire delle somme urgenze, ed integrare i quadri economici di alcuni interventi per le scuole superiori, per la viabilità di nostra competenza e soprattutto per la manutenzione ordinaria che è un settore in forte sofferenza da anni a causa dei continui tagli dei trasferimenti statali. La maggiore disponibilità finanziaria, inoltre, ci permette di fronteggiare l’aumento abbastanza diffuso dell’entità delle utenze che paghiamo sia per la gestione degli edifici scolastici sia per le sedi di nostra proprietà".

Tra le risorse aggiuntive al bilancio provinciale, da segnalare i 600mila euro in più per la manutenzione e il taglio erba lungo le strade; oltre 600mila euro per attrezzature dell’istituto Marconi di Viareggio; 219mila euro per la dismissione del moduli prefabbricati del ‘Paladini’ al Campo di Marte di Lucca, compreso l’intervento di ripristino del sito; oltre 1,3 milioni di euro per attrezzature ed interventi al Paladini, al Vallisneri al Fermi-Giorgi (edificio di via S.Chiara) al Busdraghi di Mutigliano; in questo plafond spiccano i 550mila euro al Majoorana.

Sul fronte viabilità la variazione di bilancio effettuata dalla Provincia consente di stanziare 1,5 milioni di euro per la progettazione del 3° Lotto della circonvallazione di Altopascio: 100 mila nel 2025; 200 mila l’anno successivo e 1,2 milioni nel 2027. La chiusura del ponte di Sant’Ansano a Ponte a Moriano (Lucca) dallo scorso 5 giugno ha costretto poi la Provincia a stanziare 1 milione di euro in bilancio sia per i lavori di messa in sicurezza, sia per la copertura del servizio di trasporto gratuito.