Opere pubbliche: altri 30,5 milioni . Avanti con Galceti, scuole, strade

Vale più di 30,5 milioni di euro la prima variazione al bilancio 2025 che oggi sarà sottoposta al vaglio del consiglio comunale. L’atto, illustrato ieri mattina alla Commissione consiliare 2 (Sviluppo economico e Finanze) presieduta da Lorenzo Chiani, è stato presentato dall’assessora al Bilancio Cristina Sanzò. Si tratta della prima manovra correttiva dell’anno, finanziata con una parte consistente dell’avanzo di amministrazione – pari a 47,6 milioni – derivante dal rendiconto di gestione 2024. Il resto dell’avanzo sarà impiegato in una seconda variazione già prevista per il mese prossimo, tutto a beneficio delle opere pubbliche.

Una manovra rilevante, che si somma ai fondi già stanziati per i progetti del Pnrr – per un totale di quasi 70 milioni di euro, di cui 15,6 cofinanziati dal Comune – e ad altre risorse comunali, portando l’investimento complessivo sul territorio a circa 100 milioni di euro.

"A questo ora si aggiungono questi ulteriori 30 milioni che ci consentiranno di completare opere importanti e strategiche per la città - ha spiegato l’assessora Sanzò - come ad esempio la riqualificazione dell’area del Fabbricone, la nuova scuola Pier Cironi, la riapertura al pubblico del Centro di Scienze Naturali di Galceti, gli interventi per la mitigazione del rischio idrico e per il verde. Ma ci sarà anche molta attenzione alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, dagli impianti sportivi, alle scuole e alle strade".

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio idraulico, gli interventi previsti ammontano a oltre 2,2 milioni di euro. Tra questi, figurano le casse di espansione del Vella a Vainella (400mila euro) e la manutenzione straordinaria dei fossi e fossetti comunali (900mila euro) per garantire il corretto deflusso delle acque.

Sul fronte della viabilità e delle infrastrutture stradali, sono previsti investimenti per oltre 3,2 milioni di euro, compresa la riqualificazione dei percorsi pedonali della frazione di Castelnuovo (460mila euro).

La riqualificazione dell’area del Fabbricone e del Fabbrichino, con la realizzazione di una nuova area verde attigua, prevede uno stanziamento di 8,7 milioni di euro. Un intervento di rigenerazione urbana che ridisegnerà l’area nord della città, configurandosi come nuovo ingresso al centro.

All’edilizia residenziale pubblica e agli alloggi di emergenza saranno destinati 2,8 milioni di euro per interventi di manutenzione. All’edilizia scolastica andranno invece oltre 6 milioni, tra cui 3 milioni per la sistemazione esterna della nuova scuola Pier Cironi in viale della Repubblica e altri interventi per l’efficientamento energetico delle scuole materne e primarie Iqbal, Meoni e Dalla Chiesa.

Per gli impianti sportivi l’investimento complessivo è di 3,3 milioni di euro. Tra gli interventi principali: il complesso multidisciplinare di San Paolo (450mila euro), la piscina riabilitativa di via Roma (480mila euro) e il completamento dell’impianto sportivo di Paperino (1,7 milioni di euro).

Al verde pubblico andranno 2,5 milioni di euro. Di questi, 650mila euro saranno destinati al Parco Centrale, 250mila euro al primo lotto di interventi per la riapertura del Centro di Scienze Naturali, mentre circa 950mila euro serviranno per nuovi giochi per la prima infanzia, la sostituzione di pavimentazioni e attrezzature in diverse aree gioco, e la realizzazione di playground. Infine, 100mila euro saranno impiegati per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza in centro e in altre zone della città.