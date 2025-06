Provinciale disastrata. Ci sono i soldi per l’asfalto: "Per noi è un punto dolente"

Centosessantamila euro per cercare di risolvere un problema che stava diventando davvero complesso: nei giorni scorsi la Provincia di Pistoia ha infatti annunciato di aver stanziato la cifra per la riasfaltatura parziale del tratto della strada provinciale 37 che da Casotti porta all’abitato di Cutigliano (e per un tratto della 18 ‘Lizzanese’). Un tratto, quello nel comune di Abetone Cutigliano, che ormai da troppo tempo versava in condizioni disastrose, con buche profonde che in più di un’occasione hanno danneggiato pneumatici e cerchi delle auto che lo percorrevano. Un pessimo biglietto da visita sia per il capoluogo di Cutigliano, da sempre a forte vocazione turistica, sia per la Doganaccia per la quale la Provinciale 37 rappresenta un tratto obbligato da percorrere sia per quanti decidono di salire in auto fino in quota, sia per coloro che optano per la funivia.

"Sappiamo bene – spiega il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci – quanto questa strada sia stata per anni un punto dolente, soprattutto nella sua parte più ammalorata. Vogliamo essere chiari: l’importo stanziato coprirà l’asfaltatura delle sezioni più disastrate della strada, quelle che da tempo necessitavano di un intervento urgente, e consentirà anche la rimozione dei New Jersey che creano disagi. Non si tratta di un rifacimento totale, ma di un intervento mirato e prioritario per la sicurezza e il decoro del nostro territorio. Finalmente, le economie necessarie ci sono. Ora il passo successivo è l’affidamento dei lavori.

"Posso assicurare – ha detto ancora il sindaco – che l’amministrazione sarà presente e vigile in ogni fase, per garantire che questo processo avvenga nel modo più rapido ed efficiente possibile. Questa – conclude Bacci – è una vittoria significativa per tutti noi, che migliorerà la vita quotidiana e l’accessibilità della nostra amata frazione. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per il bene del nostro territorio".

"Questa variazione di bilancio – sono le parole del presidente della Provincia Luca Marmo – rappresenta un importante passo per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture scolastiche e viarie della nostra provincia. Si tratta di interventi concreti, mirati a rispondere con efficacia alle esigenze più urgenti del territorio".

Davide Costa