Il Bazar degli artigiani nel chiostro

Porte aperte alla Fondazione Luigi Tronci domani con un programma fitto di attività (tutte gratuite) messe a punto dalla stessa Fondazione con Officine Tam Tam dalle 9.30 alle 23.30. Si parte coi saluti di Luigi Tronci e Gennaro Scarpato, direttore artistico. Primo evento la conferenza sull’arte organaria a Pistoia con Francesca Rafanelli e Samuele Maffucci; alle 11 gong e campane per la pratica del risveglio sonoro (si consiglia di portare un tappetino) e alle 12 sonorità afro-brasiliane con i Bloco Barulho (a Monteoliveto).

Il pomeriggio laboratori musicali per bambini e genitori (ore 15, 16 e 17), momento di studio sulle percussioni africane da Firenze (ore 17.30), cerchio sonoro aperto a tutti (ore 18), percussioni dal mondo (ore 19.30) e concerto del gruppo Sonacammanese (ore 21.30) con musica napoletana della tradizione. Per tutta la giornata "Bazar degli artigiani" nel chiostro per conoscere strumenti realizzati a mano, playground musicale rivolto a tutte le età e angolo del benessere, con massaggi sonori.

Tutte le attività sono inserite nella Festa della musica del Comune di Pistoia e si svolgeranno nella sala museo di Corso Gramsci 37 e nel chiostro di Santa Lucia, concesso da Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista.