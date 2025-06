A Pistoia tira ancora aria di Blues. E tra gli "storytellers" c’è la Nannini

Con il mese di luglio ormai alle porte, tira aria di Blues a . Il longevo Festival, che quest’anno spegne 44 candeline, occuperà e animerà piazza del Duomo da giovedì 3 a martedì 15 luglio proponendo un mix tra grandi artisti internazionali, con particolare attenzione al blues rock più virtuoso, e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani. La partenza del festival, slittata dal 27 giugno in quanto Beth Hart ha annullato l’intero tour estivo per problemi di salute, sarà quindi il 3 con la sezione "Storytellers" quando si esibirà il cantautore Alfa, a cui seguirà il 4 luglio Marcus King - un nuovo King a , nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa - e Fiend Without a Face.

Seguiranno altri tre concerti sempre della sezione "Storytellers". Sabato 5 luglio arriverà Brunori Sas, insieme a Perso. 8 luglio il virtuoso Nayt. Il 9 sarà la volta di Francesco Gabbani e Luca Ploia. Il 10 luglio Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Black Banjo, Roommates, Drum’n’Jack. Sabato 12 la serata speciale in memoria e onore dello storico bluesman pistoiese e figura di spicco della scena blues italiana Nick Becattini, "Un Blues per Nick", con tanti ospiti: T.N.T., Tennessee Rose Blues Band, Mud Machine, Nick Becattini Legacy, Umberto Porcaro & The Nickettes e i Vincitori del contest Obiettivo Bluesin. Domenica 13 piazza del Duomo sarà tutta per Gianna Nannini (nella foto), mentre chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati. Ma non solo. Oltre alla rinnovata, storica, sponsorizzazione da parte di ChiantiBanca, ci saranno in collaborazione con Conad molti concerti in diversi angoli della città che la animeranno fino ad agosto.

Nei giorni di maggiore affluenza il comune ha annunciato la presenza di treni straordinari in collaborazione con Trenitalia: a seguito del concerto Brunori Sas e del concerto dei Queen of the Stone Age, i treni partiranno all’una del mattino dalla stazione verso Firenze Santa Maria Novella, con fermate in tutte le stazioni.

In contemporanea al festival una mostra non solo fotografica, per ripercorrere momenti e personaggi clou attraverso le più belle locandine del Blues con l’evoluzione comunicativa dei manifesti, flyer e articoli di giornale. Non mancano ritratti e momenti iconici e indimenticabili. Il tutto ospitato nelle Sale Affrescate del Comune dove anche alcuni video storici renderanno ancora più immersiva l’esperienza. Tutte le informazioni dettagliate su www.pistoiablues.com

Gabriele Acerboni