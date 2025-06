Provincia, variazione di bilancio. Interventi per due milioni di euro. Dal Fedi-Fermi alla manutenzione

Variazione di bilancio particolarmente sostanziosa varata nel corso dell’ultimo consiglio provinciale in merito al triennio 2025-27 alla luce dell’arrivo di nuove risorse che sono destinate a settori strategici come edilizia scolastica e viabilità. Nel complesso si tratta di una manovra di circa due milioni di euro dei quali poco più della metà sono per l’edilizia scolastica (nello specifico un milione e 80mila euro). Nel dettaglio, il riferimento è tutto per il plesso del "Fedi-Fermi" di via Panconi: 500mila euro per il completamento della piscina-palestra in attesa che in autunno possa riaprire e per coprire l’aumento del costo dell’opera durante il cantiere, mentre altri 500mila sono per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento per la parte della scuola. Inoltre, ci sono da aggiungere 80mila euro di contributo dalla Fondazione Caript, destinati all’avvio della ricognizione sulle necessità impiantistiche per la prevenzione antincendio.

Molto più articolati, invece, i fondi destinati dalla variazione alla viabilità per complessivi 682mila euro: nello specifico, ci sono 146mila euro per manutenzioni stradali generiche, 176mila per lo sfalcio dell’erba sulla rete viaria provinciale, 160mila per l’asfaltatura della Sp37 nel Comune di Abetone Cutigliano e sulla Sp18 Lizzanese nel territorio di San Marcello Piteglio. A questi si aggiungono 35mila euro per Lamporecchio, 25mila euro per uno sversamento fognario a Pescia, 120mila per integrazioni economiche a favore di lavori di manutenzione su ponti e 20mila per ulteriore manutenzione straordinaria.

"Questa variazione di bilancio rappresenta un importante passo per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture scolastiche e viarie della nostra provincia – ha detto il Presidente della Provincia, Luca Marmo –. Si tratta di interventi concreti, mirati a rispondere con efficacia alle esigenze più urgenti del territorio". Come ulteriori stanziamenti, c’è da registrare un contributo straordinario di 300mila euro in arrivo dalla Regione per finanziare opere urgenti in materia di viabilità. Questo nuovo impegno si aggiunge ai 200mila impiegati lungo la Sp34 Val di Forfora a valle delle cartiere, portando il totale delle risorse erogate dalla Regione Toscana nel segmento viabilità a mezzo milione di euro.

