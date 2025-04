Quarrata, la Montagna e Pescia. Pioggia di milioni per la rinascita: "Risposte ai problemi dei cittadini"

PISTOIADopo il semaforo verde del consiglio regionale, arrivato lunedì a notte fonda, è stata approvata la seconda variazione di bilancio 2025-27 che consente di far arrivare nuovi importanti fondi sul territorio. Complessivamente per il pistoiese ci sono poco più di cinque milioni di euro che saranno diluiti fra finanziamenti fondamentali per la manutenzione e revisione di alcuni impianti di risalita di Abetone Cutigliano, il collegamento a Quarrata tra via Amadori e via Brunelleschi, interventi su viabilità comunale a Pescia e, fra gli altri, anche la realizzazione di un nuovo centro socio-culturale a Margine Coperta.

"Ringrazio il lavoro portato avanti dal presidente Giani e dalla Giunta – afferma la consigliera Pd, Federica Fratoni – perché con questi stanziamenti si dà ancora più sostanza a quel concetto di "Toscana Diffusa" che sta diventando il nostro punto di riferimento per essere vicini ai cittadini e protagonisti sui territori. Al netto dei singoli contributi, ritengo importante la decisione politica presa dalla Giunta di aver puntato l’attenzione sul dare gambe ad un fondo strategico per la competitività del sistema moda, alle prese purtroppo da qualche anno con una grave crisi che si ripercuote anche nella nostra provincia: con lo stanziamento complessivo di oltre 38 milioni di euro, si potrà ridare slancio ad un comparto in difficoltà ma che, da sempre, rappresenta un importante tassello della nostra economia. Altrettanto importanti i ristori per chi ha subito disagi per le chiusure dei ponti per gli interventi sulla viabilità".

Su questo fronte, c’è da registrare lo stanziamento di fondi che potranno essere messi a disposizione per quelle attività che hanno subito un calo del fatturato per la chiusura di infrastrutture provinciali alle prese con lavori di manutenzione straordinaria, come successo a Maresca, a Pontenuovo e al Ponte all’Abate a Pescia.

"Vorrei evidenziare – aggiunge l’altro consigliere Pd del territorio, Marco Niccolai – tra i finanziamenti in arrivo quello da 240mila euro che avevo già preannunciato rispetto alle attività economiche che hanno subito cali del fatturato o maggiori costi per effetto dell’interruzione della viabilità di alcuni ponti. Altrettanto importante l’intervento da 150mila euro per l’Osservatorio astronomico della montagna pistoiese che consente sia l’acquisto di un nuovo telescopio così’ come per i lavori di adeguamento della cupola, rendendo così l’Osservatorio di San Marcello Piteglio ancora più apprezzato a livello scientifico a livello nazionale". Alla Provincia arriverà anche un milione di euro per andare a compensare l’aumento delle spese per la piscina e palestra "Silvano Fedi", il cui cantiere Pnrr è già finanziato ma la sua inaugurazione resta lontana.