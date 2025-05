Via Nova è riaperta. Il cantiere è stato chiuso dopo due anni e otto mesi

Riapertura della Via Nova a Colle dopo due anni ed otto mesi. Un passo decisivo per la sicurezza e la viabilità urbana. Lo aveva già annunciato il nostro quotidiano tre giorni fa. Ora, è realtà. L’annuncio è stato dato dal vice sindaco Marco Speranza. "I lavori di asfaltatura della Via Nova sono terminati: la strada è ora completamente riaperta al traffico – afferma il vice sindaco –. la segnaletica orizzontale non è ancora presente, invitiamo pertanto tutti gli automobilisti alla massima prudenza. I lavori di rifinitura saranno completati la prossima settimana". Dopo mesi di lavori intensi e disagi per la cittadinanza, la Via Nova di Colle, arteria fondamentale che collega Colle Alta a Colle Bassa, è finalmente riaperta al traffico. L’intervento, iniziato nel 2022 a seguito di un movimento franoso che aveva compromesso la stabilità del tratto tra il parcheggio del Bacìo e la ‘Curva dei Frati’, ha visto il Comune impegnato in un progetto di consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada. Il progetto, del valore di 1,1 milioni di euro, ha previsto la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato lunga circa 90 metri, necessaria per stabilizzare il terreno sottostante la strada. Inoltre, sono stati effettuati interventi di adeguamento della sezione stradale alle normative vigenti e potenziata l’illuminazione pubblica, migliorando la visibilità anche nei tratti precedentemente non serviti da impianti di luce. Durante i lavori, la viabilità è stata regolata mediante un senso unico alternato, causando inevitabili code e rallentamenti, soprattutto durante le ore di punta. Inoltre, si sono verificati episodi di veicoli pesanti che, nonostante i divieti, accedevano alla strada, causando ulteriori disagi e danni alle strutture circostanti, come il muro di cinta dell’ex seminario di San Francesco. Per contrastare questi fenomeni, l’amministrazione comunale ha adottato misure preventive, tra cui l’installazione di barriere spartitraffico fisse e l’implementazione di una segnaletica più visibile e restrittiva, limitando l’accesso ai veicoli di dimensioni superiori a quelle consentite. La riapertura della Via Nova rappresenta non solo un sollievo per gli automobilisti, ma anche un segnale tangibile dell’impegno del comune di Colle nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Lodovico Andreucci