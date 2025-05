Riaperta la strada bianca interna che collega la frazione di Gello Biscardo al centro di Castiglion Fibocchi

Arezzo, 28 maggio 2025 – Ieri mattina, con grande soddisfazione - afferma il Sindaco Marco Ermini - abbiamo ufficialmente riaperto la strada bianca interna che collega la frazione di Gello Biscardo al centro di Castiglion Fibocchi ristabilendo così il collegamento tra parte del Casentino e la strada provinciale SP1.

La viabilità era stata chiusa a causa di una consistente frana - continua Ermini - conseguente alle forti precipitazioni che hanno colpito la nostra Regione il 14 e 15 marzo 2025. Subito dopo l'evento, ci siamo attivati con i nostri tecnici per avviare la procedura di somma urgenza e affidare i lavori necessari, con una stima iniziale di spesa di 70.000 euro. Tuttavia, l’analisi in corso ha rivelato problematiche più complesse rispetto a quanto previsto, amplificate dalle continue e forti piogge.

Siamo costantemente in contatto con la Regione Toscana per comprendere le procedure da seguire e richiedere le risorse necessarie per completare l'intervento.

I disagi per i residenti della frazione e dell’intera Crocina sono aumentati durante la seconda chiusura della strada provinciale Valdarno-Casentinese, attuata dalla Provincia per interventi di messa in sicurezza di due ponti a valle del bivio di Gello Biscardo, che ha lasciato la frazione quasi isolata.

La chiusura della SP59 era originariamente prevista per il 5 maggio, ma, grazie alla nostra richiesta di posticipo per consentirci di completare i lavori e riaprire il collegamento interno con il capoluogo, il tavolo tecnico convocato in Prefettura ha acconsentito a spostare la data di chiusura a lunedì 19 maggio.

Il nostro obiettivo era riaprire il collegamento prima della chiusura della provinciale per ridurre al minimo i disagi agli spostamenti dei cittadini. Tuttavia, a causa dei ritardi dovuti alle incessanti piogge, abbiamo dovuto posticipare la riapertura di otto giorni.

Oltre ai 70.000 euro già stanziati per il primo intervento sulla frana, per migliorare la fruibilità della viabilità sono stati investiti ulteriori 50.000 euro per la messa in sicurezza della strada bianca e 60.000 euro per l'asfaltatura nella zona di Sant’Agata.

Nonostante le difficoltà economiche, le frane e le condizioni meteo sfavorevoli, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo!

Questo traguardo è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto la ditta affidataria della somma urgenza, la direzione lavori dell’UCP e i nostri uffici comunali.

Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contributo a questo importante intervento.

Il Sindaco ribadisce inoltre le raccomandazioni alla massima prudenza durante la percorrenza trattandosi di una ex pista forestale bianca, e sottolinea le prescrizioni ordinate di 2 tonnellate e dei 20 km orari.

Una strada che riapre è molto più di un nastro tagliato: è un legame che si ricuce, è una comunità che respira di nuovo.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare l'ufficio comunicazione del Comune di Castiglion Fibocchi.