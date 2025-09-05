Monte San Quirico, ecco la seconda goccia

Pochi giorni ancora e, almeno nella sua versione provvisoria, farà la comparsa al seconda goccia della rotatoria che l’amministrazione comunale sta approntando nei pressi del ponte di Monte San Quirico. Il suo posizionamento è previsto prima dell’inizio delle scuole e sarà un test per capire il funzionamento della doppia rotatoria che nelle intenzioni dovrebbe risolvere una volta per tutte i problemi di traffico che da decenni attanagliano la zona. In questo fine settimana è prevista l’asfaltatura del pezzo di strada che confina sul nuovo poggio, il cui complesso lavoro di spostamento più in direzione dell’argine è in corso ormai da mesi. Poi, ecco l’apposizione temporanea, ovvero con i new jersey in plastica, della seconda rotatoria, quella più vicino all’ingresso di Borgo Giannotti.

"Ci siamo quasi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – anche se va detto che la dimensione della strada sarà maggiore una volta chiusi i lavori rispetto a quanto si vede ora, e dunque sarà garantita una maggiore scorrevolezza. Contiamo di chiudere il cantiere entro fine anno".

I lavori alla doppia rotatoria sono iniziati a febbraio scorso, la durata prevista inizialmente era di circa dieci mesi, e dunque in linea, il quadro economico di spesa (compresa la progettazione) di circa 850mila euro. La fase dei lavori più delicata dell’intera opera è stata la rimozione e ricostruzione dell’argine del fiume che a lavoro ultimato sarà collocato circa sette metri più dietro rispetto alla attuale posizione.