Doppio incidente in A11, code e disagi per chi viaggia verso il mare

Pistoia, 21 giugno 2025 – Mattinata difficile per chi viaggia in A11, con il traffico già congestionato a causa delle partenze per i luoghi di villeggiatura. Ad aggravare la situazione ci sono stati due incidenti, entrambi avvenuti in direzione Pisa. Il primo si è verificato all’altezza del km 32,200, tra gli svincoli di Prato Ovest e Montecatini in direzione Pisa, ed ha completamente mandato nel caos il transito lungo l’autostrada.

In base a quanto appreso – ma i contorni dell’incidente non sono ancora chiari – sono rimaste coinvolte tre autovetture. Non si conosce al momento la gravità dei feriti. Quel che è certo è che lo scontro ha obbligato le autorità a chiudere per diversi minuti il tratto in direzione mare, quindi il traffico è rimasto bloccato almeno fino alle 8,30, con persone in strada e mezzi completamente fermi. Si sono formate code che hanno raggiunto fino a 4 km.

Il secondo incidente è invece avvenuto in galleria tra i km 33+500 e 33+900 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Anche in questo caso si sono formate lunghe code che hanno raggiunto i 3 km.