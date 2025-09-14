Morto nell’incidente. Indagini sulla dinamica: i mezzi sono stati sequestrati

Arezzo, 15 settembre 2025 – Uno striscione con su scritto “Ciao Emauele e Forza Ragazzi” davanti alle due vetrine del “Passaparola” pizzieria e ristorante di Emanuele Di Rocco, l’uomo morto in uno scontro con la sua moto e un’auto. Uno striscione quasi a formare due lunghe braccia, quelle degli amici e dei clienti che lo hanno messo. Un gesto per far sentire tutto il loro calore alla famiglia.

Insieme un tavolino con sopra lumini e tante mazzi di fiori bianchi. Tutti per Emanuele, il ristoratore sempre pieno di volontà e col sorriso che neanche il periodo del covid lo aveva piegato. Lui aveva messo fuori dal locale tavolini per superare quel momento difficile per tutti. Ma lui ha sempre guardato avanti e il “Forza Ragazzi”, sottolineava proprio quella spinta ad andare avanti nonostante le avversità della vita, nonostante i problemi.

Lui che aveva fatto per anni il cameriere in un’ altra pizzeria, più di dieci anni fa aveva deciso di rilevare l’attività di viale Michelangelo e di mettersi in proprio. Senza mai risparmiarsi aveva conquistato anche chi era passasto anche solo una volta. Una pizza e tante risate condite da battute e da tanta positività era il segreto del suo locale che di anno in anno è crescito conquistanto clienti non solo di Arezzo.

Ora in tanti lo ricordano sui social con frasi e aneddoti. Ieri è stato il primo sabato con il locale chiuso, le luci spente e un silenzio che ha straziato i cuori di tanti conoscenti. Adesso si attende il funerale che verrà fatto in duomo ma ancora non è possibile sapere la data.

La procura di Arezzo ha infatti aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sulla conducente dell’auto potrebbe pendere un’accusa pesante. Intanto il pm di turno ha disposto un accertamento cadaverico sul 50enne che sarà eseguito in questi giorni. Al momento i mezzi sono stati sequestrati. La dinamica è ancora molto incerta e soltanto gli inquirenti potranno farne luce.

L’autopsia su Emanuele sembra essere esclusa. Sono ore di ricordi e dolore per la famiglia e per gli amici. Sono proprio i ricordi che potranno essere di conforto nel ricordare Emanuele e portare avanti tutto quello di bello ha insegnato col suo sorriso e buon umore.