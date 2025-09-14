Colcitrone: Martino Gianni a un passo. Esonerato Vernaccini, Bruni in arrivo

Nuovi passi in avanti verso l’ingaggio di Martino Gianni da parte di Porta Crucifera. Il quartiere rossoverde ha esonerato dal ruolo di allenatore Andrea Vernaccini, rendendolo noto con un comunicato ufficiale diramato tramite il sito rossoverde, dove la dirigenza di Palazzo Alberti esprime anche "la più sincera gratitudine per l’impegno, la dedizione, e la professionalità dimostrata da Andrea".

Nemmeno un anno di lavoro e a pochi giorni dalla Giostra chiusa con soli sette punti è arrivato l’esonero. Una mossa preannunciata fatta per far posto all’ex re della Piazza e all’allenatore più gettonato e vincente degli ultimi anni. E sembra che la trattativa sia ormai finita e manchi solo l’ufficialità del passaggio, come ha anticipato venerdì La Nazione. Insieme a Martino Gianni andrebbero a vestire i colori rossoverde anche il genero Andrea Bennati, che era stato un po’ il fulcro del "divorzio" con il quartiere di Porta Sant’Andrea ed i giovani giostratori biancoverdi Matteo Bruni e Leonardo Tavanti, autori di un cappotto nelle Prove Generali del 2024 al tempo di Gianni come allenatore e di una vittoria anche nella Provaccia di giugno di quest’anno, subito dopo la quale hanno anche ringraziato ufficialmente il loro ex preparatore.

Un legame forte tra loro che adesso andrebbe a rinsaldarsi con i due giovani pronti a seguire Gianni nella sua avventura nel quartiere di Porta Crucifera. Un colpo forte per Porta Sant’Andrea che ha cercato subito di correre ai ripari. Ieri pomeriggio si è riunito d’urgenza il consiglio direttivo di via delle Gagliarde, appunto per prendere in mano la situazione e vedere di trovare rimedi istantanei. Matteo Bruni e Leonardo Tavanti sono infatti in scadenza di contratto e a fine dicembre saranno liberi da ogni obbligo con il quartiere biancoverde. Il contratto non è stato infatti rinnovato. Adesso quindi è corsa tra i due quartieri, tra l’altro da sempre grandi rivali, per aggiudicarsi questi due giovani giostratori. Tra l’altro Matteo Bruni partirà domani per l’America dove resterà una decina di giorni.

Le trattative potrebbero dunque essere accelerate al massimo. Ma sembra che questa volta, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, i giochi siano già stati fatti e in dirittura d’arrivo ci sia Porta Crucifera. Un’operazione che se andrà definitivamente in porto, ridisegnerà anche gli equilibri nella sfida al Buratto. Sant’Andrea ne uscirebbe notevolmente impoverito con la perdita di due giovani di talento, per uno dei quali, Matteo Bruni, si cominciava già a parlare di esordio contro il Buratto. Porta Crucifera, già competitivo di suo e capace di sfruttare ogni minima possibilità di conquistare la lancia d’oro, con un allenatore del calibro di Martino Gianni potrebbe davvero tornare padrone della lizza e dare filo da torcere veramente alla pari ai campioni della lizza di Porta Santo Spirito.

Sarà cambiata sicuramente l’accoppiata rossoverde e dovrà essere presa una decisione per la sorte di Lorenzo Vanneschi e Gabriele Innocenti. Ma questo sarà un passaggio successivo. Adesso l’obiettivo dei rossoverdi è quello di assicurarsi le prestazioni di Martino Gianni come allenatore, un obiettivo che cercano di centrare da anni. E poi di indebolire il quartiere biancoverde di Porta Sant’Andrea portandogli via due dei suoi giovani più promettenti.