Concerto sul fiume a Loro Ciuffenna

Arezzo, 13 luglio 2025 – Si apre a Loro Ciffenna la terza settimana di Orientoccidente con l’ormai tradizionale “Concerto sul fiume”, uno dei momenti più partecipati del festival arrivato alla quarta edizione: il prossimo martedì 15 luglio alle ore 21.30, in uno scenario sperimentale e in un luogo veramente inusuale come i sassi delle Massette sul torrente Ciuffenna (nella zona oltre l’Auditorium), il Comune di Loro e la Materiali Sonori presentano il concerto del cantautore Cristiano Godano. Conosciuto come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica rock italiana in oltre 30 anni di attività, Godano è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore.

“Dei Marlene Kunts - fa sapere la Materiali Sonori - è il cantante e l’autore di tutti i testi (oltre 130 canzoni), affermando la peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità non banali. È identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici, fondendo il rock e le influenze d’Oltreoceano con la melodia”. “Il suo progetto artistico solista - come spiega la Materiali Sonori - è iniziato cinque anni fa con l’album "Mi ero perso il cuore", un esordio apprezzato dalla critica per la sua poetica e la sua musicalità, suonato in oltre duecento live in ogni area d’Italia, arrivato finalista alle Targhe Tenco e ha proposto il musicista piemontese come un intellettuale capace di parlare al cuore e alla mente di più generazioni, una voce unica nel panorama musicale italiano che emoziona e ispira riflessioni.

Con il nuovo e recente album “Stammi accanto”, prodotto insieme a Luca Rossi (Ustmamò), aggiunge un importante tassello alla sua carriera dettata dall’urgenza espressiva, che scava nella densità dei sentimenti e lo conferma come un punto di riferimento imprescindibile della canzone d’autore”. Anche quest’anno nel “concerto sul fiume” si presenteranno installazioni e interventi sullo spazio partendo dall'idea scenografica del regista Pierfrancesco Bigazzi, in collaborazione con Alice Vieri e Mattia Calosci. * intanto… la ventunesima edizione del festival Orientoccidente continua mercoledì 16 luglio a Terranuova Bracciolini (nella nuova piazza delle Torri) saranno di scena Enrico Fink, Arlo Bigazzi e Michele Di Martino, con un concerto ispirato al nuovo libro di Fink "Patrilineare - Una storia di Fantasmi".

Giovedì 17 a Montevarchi, nel giardino del Circolo Arci Rinascita di via Ammiraglio Burzagli il chitarrista e attore Daniele Trambusti con Antonella Taccarino presenterà “Musica per un immaginario Mugello”; e poi - per chiudere la seconda settimana di Orientoccidente - sabato 19, alle ore 6 di mattina, l’Alba nella Vigna a Traiana/Terranuova Bracciolini con Petralana, organizzato da Dritto e Rovescio, con “Oggi cadono le foglie”.