Arezzo: incendio in casa, due coniugi 80enni si mettono in salvo

Arezzo, 14 settembre 2025 – Un incendio è divampato in una casa in località Agazzi, nel comune di Arezzo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del garage, coinvolgendo parte del mobilio e altri materiali presenti all’interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incendio ha generato un intenso fumo e alte temperature, che hanno provocato danni anche all’appartamento situato al piano superiore.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i due occupanti dell’abitazione, una coppia di coniugi ultraottantenni, erano già riusciti a mettersi in salvo. Entrambi sono stati sottoposti a controlli sanitari da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. A causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, sia il garage che l’appartamento sono stati dichiarati non agibili.