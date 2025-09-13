Scuole, oltre 12 milioni di lavori. Pronti anche “Tacito“ e “Donatelli“

TERNI La Provincia di Terni non si lascia cogliere impreparata al suono della prima campanella. Per la riapertura di lunedì, tutte le scuole di competenza dell’ente guidato da Stefano Bandecchi sono pronte ad accogliere 9.773 ragazzi. Con un investimento che supera i 12 milioni e 350mila euro, la maggior parte derivanti da fondi Pnrr, l’amministrazione ha infatti previsto una serie di lavori, in larga parte già conclusi e in piccola parte in via di ultimazione, elemento, questo, che però non creerà alcun problema alla didattica che inizierà dappertutto in maniera regolare.

L’obiettivo degli interventi, spiega Palazzo Bazzani, è quello di migliorare sempre di più i livelli di sicurezza e garantire a studenti e personale sedi e strutture adeguate alle normative e alle esigenze della didattica e degli utilizzatori delle scuole. I lavori si sono concentrati soprattutto su interventi di miglioramento antisismico e su alcune strutture e servizi interni.

Tra le novità, il ritorno nelle sedi originarie del Liceo Classico Tacito (12 classi) e del Liceo Scientifico Donatelli, (14), che erano state spostate per consentire l’esecuzione di lavori strutturali. Da lunedì saranno di nuovo nelle sedi originarie.