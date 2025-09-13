Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
CronacaIl prolungamento notturno costerà 200mila euro
13 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
  4. Il prolungamento notturno costerà 200mila euro

Quasi 200 mila euro: è questa la cifra che il Comune di Perugia ha messo sul tavolo per garantire ai cittadini e ai turisti un Minimetrò in versione “by night”. La Giunta ha approvato il prolungamento degli orari di esercizio dal 12 settembre 2025 al 5 gennaio 2026, in occasione dei principali eventi che animeranno il centro storico.

In pratica, il trenino sospeso non si fermerà più alle 21:20, ma continuerà a viaggiare fino all’una di notte, e in alcune serate speciali persino oltre. L’operazione, sostenuta in gran parte dal bilancio 2025, è stata pensata per rendere più accessibile il cuore della città, ridurre il traffico e incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali e turistiche.

Il calendario è fitto: si parte con Umbria Wine il 12 e 13 settembre, per poi proseguire con i sabati di settembre e ottobre, compresa la notte di Halloween, quando il Minimetrò correrà fino all’1:20. A novembre spazio alla Fiera dei Morti e soprattutto a Eurochocolate, con prolungamenti utili a gestire l’afflusso di visitatori. Dicembre sarà ancora più intenso, con corse notturne tutti i sabati e nel weekend dell’Immacolata, fino al gran finale di Capodanno, quando il servizio arriverà alle 2:45. E l’anno nuovo non sarà da meno: dal 2 al 5 gennaio il Minimetrò sarà attivo fino a notte fonda.

TrasportiTurismo