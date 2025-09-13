Corrincentro. Lo sport e la generosità

PERUGIA - Sport, solidarietà e competitività: sono gli ingredienti della Corrincentro e 16esima edizione del Memorial Lino Spagnoli, gara podistica competitiva in programma domani alle 9 nel centro storico di Perugia e dintorni. La corsa, sulla distanza di 10,2 km, è organizzata dalla Asd Podistica Lino Spagnoli, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Fidal Umbria, prevede anche una camminata non competitiva di 3 km a passo libero, il cui ricavato andrà interamente alla Fondazione Nati Per Vivere di Fabio e Simona Cancelloni, impegnata sul territorio per affrontare la tematica della depressione nella prevenzione al suicidio. Tra i progetti che segue c’è “Sportivamente emozionati”, che si propone di fornire nozioni di base sui segnali della depressione in ambito sportivo ad allenatori, istruttori e dirigenti.

"Siamo arrivati alla 16esima edizione del memorial dedicato a mio padre – ha esordito Carla Spagnoli, presidente della Podistica Lino Spagnoli – e siamo felici che stia continuando con grande successo. Anche quest’anno siamo già arrivati a quota 420 iscritti, di cui 100 sono solo donne. Per noi è molto importante fare questa gara al centro di Perugia perché mio padre amava moltissimo questa città, che tanto ci ha dato. Inoltre, per il secondo anno abbiamo deciso di unire gli intenti con la Fondazione Nati per Vivere: daremo in beneficenza tutto il ricavato della non competitiva perché ci piace questa unione tra sport e disturbi depressivi".

"Con questa manifestazione – ha rimarcato l’assessore Pierluigi Vossi – si rinnova il dono che Lino Spagnoli ha fatto alla nostra città anni fa, un contributo prezioso sia sul piano etico che economico. Oggi, più che mai, Perugia ha bisogno di rimettere al centro il tema della qualità della vita e lo sport può essere uno strumento fondamentale in questo percorso".