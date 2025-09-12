PoggiTen: nona edizione. Evento a favore di Anffas con patrocinio del Comune

L’evento benefico, a favore di Anffas Alta Valdelsa, e la dedica a Yuri, generoso uomo di sport, marito e padre, scomparso improvvisamente in febbraio. Due elementi che caratterizzano l’edizione 2025, la numero 9, della PoggiTen, manifestazione podistica voluta da SevenLife e Associazione dei Rioni di Poggibonsi con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Già oltre 500 le iscrizioni - che ancora sono aperte – all’evento di domenica 14 settembre con ritrovo alle 9,30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale: in programma una gara sulla distanza di dieci chilometri e una passeggiata, non competitiva, di cinque. Tutto nell’arco di una mattinata all’insegna dell’aggregazione e della solidarietà, visto che una parte del ricavato delle adesioni sosterrà i progetti di inserimento in ambito professionale dei giovani con disabilità che frequentano il Centro Anffas, alla Strolla. Ragazzi che si impegnano, insieme con gli operatori, nelle varie attività quotidiane, dai laboratori ai percorsi inclusivi che uniscono il mondo dell’affettività alla realizzazione pratica di oggetti, come le bomboniere. L’omaggio, inoltre, è a Yuri conosciuto anche per il suo ruolo di concorrente apripista della PoggiTen. Un’onda di colore rosso – ogni edizione ha un motivo cromatico, secondo le tinte delle bandiere rionali di Poggibonsi – attraverserà dunque le vie e le piazze (nella foto la partenza dello scorso anno, "in giallo"). Una rassegna di successo, a giudicare dalle cifre della partecipazione. Ecco come Paolo Angiolini, fra gli ideatori di PoggiTen, ricorda le origini della rassegna: "Nel 2013 mia figlia Martina partecipò alla Dj Ten a Firenze. Tornò a casa entusiasta sia per la corsa che per la conoscenza di di persone e di luoghi. Rimasi contagiato da tanta euforia e così decisi di formulare un’analoga proposta per Poggibonsi. Ne parlai con l’allora presidente dei Rioni, Francesco Nardi, e con Ombretta Mori, all’epoca presidente del rione della Girata dei Preti. Ci rendemmo conto della necessità del sostegno di una palestra e così avviai i contatti con Gionatha Bartali della Equinox, oggi SevenLife. Si creò un’intesa immediata in merito all’iniziativa, poi pianificata nei dettagli in virtù anche dell’apporto di Federico Chellini e di Equinox Running per lo studio del percorso e la gestione generale".

Paolo Bartalini