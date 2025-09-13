Quintana, un momento clou . La notte del grande Corteo storico

FOLIGNO E’ la notte del Corteo delle Rappresentanze Rionali Stasera dalle 21.45 Foligno vivrà uno dei momenti culmine della Giostra della Quintana: il corteo prenderà avvio da Piazza del Grano per snodarsi lungo le vie e le piazze più belle del centro storico tra via XX Settembre, piazza San Giacomo, via Meneghini, largo Volontari del Sangue, via Gentile da Foligno, piazza Faloci Pulignani, largo Carducci, piazza della Repubblica, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, Corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, largo Carducci, fino a fare ritorno in piazza della Repubblica, cuore pulsante della manifestazione.

Alle 23 è prevista la suggestiva cerimonia dell’Arruolamento dei cavalieri. In questo contesto ci sarà la tradizionale benedizione dei cavalieri, impartita dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino. A chiudere l’evento sarà la lettura del Bando di Giostra interpretato da Claudio Pesaresi.

La sfilata sarà aperta “dall’allegoria della Fortuna” a cura dalla Commissione Artistica dell’Ente Giostra e per questa edizione il corteo si arricchirà della presenza di numerosi costumi nuovi, frutto della cura e della passione dei Rioni, che offriranno al pubblico un colpo d’occhio ancora più spettacolare. Non mancheranno le due figure simboliche della Quintana: la madrina ufficiale Federica Moro e la madrina internazionale Eleonora Pieroni, che impreziosiranno la serata con la loro presenza.

Torneranno in Corteo Storico, anche, i componenti della giunta comunale che accompagnano il sindaco Stefano Zuccarini. Un grande spettacolo con le luci, i colori e le atmosfere barocche che trasformeranno Foligno in un palcoscenico unico, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per vivere insieme la magia della Quintana.