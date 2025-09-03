Asd 29 Martiri, società simbolo del territorio: ecco le attività della stagione

L’Asd 29 Martiri ha presentato le proprie squadre e attività al Circolo 29 Martiri di Figline, in una serata davvero partecipata.

Il volley rappresenta senz’altro la disciplina con il maggior numero di atleti, ma anche la corsa su strada non è da meno e, accanto a queste, cresce con entusiasmo il settore della pallamano.

All’incontro era presente tutto lo staff tecnico delle varie formazioni, pronte a iniziare una nuova stagione agonistica. Grande entusiasmo per una società che è un simbolo di aggregazione e inclusione, sempre presente sul territorio.

"La società – è stato ricordato – ha alle spalle 52 anni di attività e vuole essere un punto di riferimento nei settori in cui è impegnata: il volley conta 12 squadre, la pallamano tre e il podismo quasi 80 iscritti".

Il movimento podistico, in particolare, è in costante crescita e sempre più identificato con Figline grazie anche alle numerose manifestazioni organizzate: la Scarpinata nel Verde di maggio, la Notturna di Prato per la Vita e la suggestiva Tramonto di un’Alba, camminata che ripercorre i sentieri percorsi dai 29 Martiri.

Oltre agli oltre 80 iscritti, non mancano i risultati: il gruppo podistico vanta importanti affermazioni, anche a Firenze, sia a livello individuale che come squadra più numerosa.

Foto di Regalami un Sorriso.