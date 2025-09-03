Volley Prato si riparte. La rosa è competitiva

Il Volley Prato esordirà nel campionato di Serie C regionale 2025/26 tra poco più di un mese. Il club è tuttavia già impegnato da tempo per affidare a coach Mirko Novelli la rosa con cui affrontare gli impegni stagionali. E tra nuovi innesti e riconferme, con la ripresa a pieno ritmo degli allenamenti ormai imminente, le novità non mancano. Iniziando dall’ultimo nuovo arrivo in ordine cronologico, annunciato qualche giorno fa: dal Firenze Volley è arrivato il centrale classe 2007 Fabio Mazzanti, che nella scorsa annata ha difeso i colori dei Lupi di Santa Croce nell’U19. Troveranno più spazio in prima squadra anche Francesco Lascialfari ed Alessandro Grasso, attaccanti che poche stagioni fa hanno dato un contributo importante per far sì che la Kabel U15 conquistasse l’accesso alle finali nazionali di categoria. La "linea verde" prosegue anche con gli annunci dei centrali Adelaido Nipolli e Saverio Romei. Farà ancora parte del roster Giovanni Postiferi, libero che può però essere impiegato in molteplici ruoli. Avanti con Marco Targioni, ex-giocatore e tecnico, che sarà ancora il direttore sportivo. Il giovanissimo Niccolò Villani ricoprirà invece il ruolo di team manager. A completare lo staff altri due riconfermati: Simone Civinini, ex-dirigente accompagnatore, che affiancherà Novelli nel ruolo di scoutman e Valentino Alessi, ex-pallavolista di Narnali e Prato, confermato come fisioterapista. C’è la riconferma del capitano Mattia Civinini e dell’esperto schiacciatore Marco Bandinelli. Per quel che riguarda invece il torneo, la banda Novelli debutterà in campionato a Scarperia il prossimo 12 ottobre contro la Polisportiva Remo Masi, mentre il 19 ottobre successivo esordirà in casa contro Firenze Ovest. Un cammino lungo ventisei giornate che si chiuderà (per quanto concerne il girone d’andata) il prossimo 18 gennaio con Collevolley, tra le mura amiche. Con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice: giunti a questo punto, il conto alla rovescia può iniziare a tutti gli effetti.

G.F.