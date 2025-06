Pallanuoto Serie C: Azzurra e Jesina pareggiano, tutto si decide al ritorno

Una partita tosta ma corretta, disputata alla Colzi–Martini in una buona cornice di pubblico nonostante la calura più estiva che primaverile. L’Azzurra ha pareggiato la gara d’andata dei playoff di Serie C del campionato di pallanuoto con la Jesina, svoltasi due giorni fa presso la piscina di via Roma. E alla luce del 9-9 emerso al termine dell’incontro, tutto si deciderà quindi sabato prossimo, nel match di ritorno in programma nelle Marche. Gli uomini dell’allenatore Daniele Santini si sono messi in evidenza soprattutto nel primo scorcio di gara, reagendo poi all’attacco dei rivali marchegiani (i quali si erano nel frattempo portati sul parziale di 7-5) e arrivando ad un passo dalla vittoria. Il poker di Melani, la tripletta di Ceri e le reti di Tajer e Pontillo (scesi in vasca insieme a Fiore, Lo Sardo, Cencetti, Santini, Grandini, Cipriani, Campolmi, Morganti, Ferraro e Tempesti) avevano infatti riportato il sodalizio pratese ad un niente dal successo, prima della rete del pari ospite maturato ad una manciata di secondi dal termine. Gli spettatori, anche i circa cinquanta arrivati dalla cittadina in provincia di Ancona, non si sono insomma annoiati. "Un grande spettacolo, con entrambe le formazioni protagoniste di una prova di carattere e tecnica – il commento della dirigenza pratese - ora tutto si deciderà nella gara di ritorno, sabato prossimo al pala blu di Moie, in casa della Jesina". A prescindere da quello che sarà l’epilogo finale degli spareggi-promozione, di certo c’è che l’Azzurra è tornata ad avere una prima squadra competitiva dopo lo stop degli anni della pandemia. I pallanotisti pratesi avevano infatti concluso pochi giorni fa la "regular season" al secondo posto del campionato tosco-emiliano, alle spalle del Modena e davanti al Carpi. Una sola partita, per quanto impegnativa, li separa dalla promozione in Serie B. E già solo per questo, la carica motivazionale non mancherà "I nostri ragazzi hanno compiuto un percorso eccezionale in questi mesi, non possiamo non essere soddisfatti del loro rendimento – ha ribadito coach Santini, motivando il gruppo – adesso dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo, per provare a coronare questo sogno".

Giovanni Fiorentino