Piantedosi sceglie Prato, la politica del faro può dare la svolta

Prato, 17 agosto 2025 – Dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «L’ho scelto apposta» lasciando dopo le 14 di Ferragosto la prefettura e ribadendo la sua precisa volontà di essere a Prato per un appuntamento particolarmente rilevante quale il Comitato nazionale per la sicurezza. Prato sta a cuore al capo del Viminale e a tutto il governo Meloni. La città per un’intera mattinata è stata capitale, non per caso. Un’intensa riunione di lavoro, presenti in un’audizione supplementare anche i rappresentanti istituzionali, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Simone Calamai, presidente della Provincia e Claudio Sammartino, commissario del Comune, e della giustizia con il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli e il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia. E poi i rappresentanti politici a partire dai parlamentari Erica Mazzetti di Forza Italia, Chiara La Porta di Fratelli d’Italia, Elisa Montemagni e Andrea Barabotti della Lega. Presente con i tre sottosegretari all’Interno Wanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco anche Giorgio Silli, esponente pratese del centrodestra, sottosegretario agli Affari esteri. Il Ferragosto in prefettura non ha l’istantanea di un selfie ma la forza di un faro che si accende e non si spegne. Resta, si confida, e si trasforma in un punto di riferimento. Il ministro ha ascoltato e preso impegni precisi. Perché Prato ha tante luci, ma nelle ombre che si allungano sul destino della città si annidano criminalità e alleanze mafiose, precarietà e sfruttamento del lavoro. E bisogna intervenire sempre meglio. Il Ferragosto 2025 diventa la firma del governo: se gli impegni non saranno rispettati allora si potrà parlare di selfie e passerelle. Ora prevale speranza e fiducia. Sentimenti espressi anche da Tescaroli e Spiezia: una garanzia ulteriore. Il Pd va all’attacco. Emiliano Fossi, segretario toscano del Pd e deputato dem: «Il ministro ha trasformato una riunione del Comitato nazionale in una vera e propria passerella per la destra». Ma per Prato il Ferragosto 2025 resta unico. In attesa che diventi anche la data della svolta per un futuro migliore.