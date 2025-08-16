Vaiano, riapre l’asilo di Schignano: appello per raccogliere foto e ricordi

La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
CronacaVaiano, riapre l’asilo di Schignano: appello per raccogliere foto e ricordi
16 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Dopo tre anni di chiusura per inagibilità, la scuola materna torna ad accogliere i bambini. In occasione dell’inaugurazione sarà allestita una mostra che ripercorrerà la storia dell’edificio attraverso gli scatti delle famiglie

Vaiano, 16 agosto 2025 – Dopo oltre tre anni di chiusura, riapre la scuola dell’infanzia di Schignano, frazione del comune di Vaiano. L’edificio era stato dichiarato inagibile nel gennaio 2022 e ora, grazie a un intervento da un milione di euro, tornerà ad accogliere i più piccoli. Un segnale importante per il territorio: la riapertura di un asilo è infatti un simbolo di vita, futuro e comunità.

Per celebrare la riapertura, il Comune di Vaiano ha deciso di dare voce alla memoria collettiva. In occasione dell’inaugurazione ufficiale, prevista dopo l’inizio dell’anno scolastico, il materiale raccolto sarà esposto e valorizzato per raccontare la storia della scuola, punto di riferimento per generazioni di famiglie.

««Ogni immagine è un tassello prezioso della memoria della nostra comunità – sottolineano la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli e l'assessora all'Istruzione Chiara Martini – e il loro insieme ci aiuterà a ricostruire e raccontare la storia della scuola e del paese. Invitiamo tutti, chiunque abbia ricordi legati a questo luogo, a partecipare con entusiasmo».

I cittadini possono contribuire consegnando entro il 15 settembre foto e riproduzioni presso la parrucchiera Sara, in via Bertini 26 a Schignano. È richiesto di indicare sul retro di ogni foto l’anno dello scatto e il nome del proprietario. Tutto il materiale sarà restituito al termine dell’iniziativa.

I lavori della scuola dell’infanzia hanno riguardato la messa in sicurezza della copertura, il miglioramento sismico, l’adeguamento degli impianti e l’efficientamento energetico. Il contributo della Regione Toscana è stato di oltre 560mila euro, a cui si aggiungono 48mila euro dai Fondi europei per le Aree interne. Il resto è stato coperto dal bilancio comunale.

