Azzurra di successo. Risultati da applausi

Pallanuoto, nuoto, sincro. Tre settori differenti per l’Azzurra, accomunati dai risultati positivi riscontrati negli ultimi giorni. Partendo dal settore pallanuoto, con tre vittorie su quattro: l’U14 Blu ha annichilito l’Esseci Calenzano con un perentorio 23-0, mentre i compagni dell’U14 Bianca ha sconfitto la Rari Nantes Florentia B con un netto 18-2. Ottima anche la performance della prima squadra di coach Santini, capace di regolare alla Colzi – Martini la Reggiana Pallanuoto in virtù del 12-9 finale. Sconfitta di misura invece per l’U18, caduta contro i pari età dell’Olimpia Colle (14-15).

Poi c’è il discorso legato al nuoto, con una delegazione del club pratese che ha partecipato alla Coppa Toscana della categoria "esordienti" svoltasi a Livorno lo scorso weekend. Da segnalare c’è in primis la medaglia d’oro di Filippo Berti, conquistata nei 50 farfalla. Ginevra Pattarozzi ha sfiorato il podio nei 50 stile, piazzandosi quarta. Alla kermesse hanno partecipato anche Andrea Dreoni, Chiara Castagnoli, Ada Guarducci, Violante Conti, Nina Paoli, Stefano Scuccimarra, Rachele Lauria, Francesco Mastrolia, Tommaso Cantini, Maria Margherita Ugolini, Olivia Chi e Simone Renzini.

Sempre nel capoluogo labronico, altri nuotatori ed altre nuotatrici pratesi si sono misurati nella "Prova tempi limite": Noemi Cipriani quarta nei 100 farfalla, Ruggero Cangioli quinto nei 200 dorso, Leonardo Cecconi nei 100 rana, Vittoria Bottazzi nei 400 misti, Martina Vannucchi quindicesima nei 50 stile ed Alessandro Santini diciannovesimo nei 50 stile.

Chiusura con il nuoto sincronizzato: la formazione composta da Elisabetta Ferrara, Bianca Gecchele, Matilde Vagaggini, Emilia Azzaro, Marta Bacci, Greta Mignacca, Viola Peschi ed Elisa Vannucchi (allenata da Elena Gambini, Charlotte Landini, Chiara Volpi e Rossella Pibiri) si è classificata tredicesima nell’ambito dei campionati italiani assoluti di Riccione, che al visto al via i migliori club d’Italia.

