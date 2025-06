Azzurra chiude la regular season con una vittoria e si prepara ai playoff

La qualificazione ai playoff era già arrivata nei giorni scorsi con un turno d’anticipo nonostante il gruppo avesse disputato una partita in meno rispetto ai rivali del Carpi. E per chiudere la "regular season" con il botto, nelle scorse ore l’Azzurra ha ottenuto la quattordicesima vittoria nel campionato di Serie C di pallanuoto: solo il Penta Modena, primo a 52 punti, ha fatto di meglio. Gli uomini di mister Daniele Santini dovevano recuperare la partita con il fanalino di coda President Bologna rinviata qualche settimana fa. E se la sono cavata egregiamente, regolando i felsinei con un rotondo 18-3 che fa ben sperare in chiave futura. Al pari dei numeri: i pallanotisti pratesi chiudono così il girone 3 "tosco-emiliano" con 43 punti, a nove lunghezze di distanza dalla capolista e con sei di margine sul Coopernuoto Carpi. Sono stati 199 i gol segnati, a fronte di 128 subìti, a conferma di una competitività ritrovata a tutti gli effetti che porta in dote la fiducia necessaria per tentare il salto in Serie B sin dalla prossima stagione. "Volevamo concludere il campionato nel miglior modo e direi che ci siamo riusciti. Adesso affronteremo con tutta probabilità una squadra costruita per salire di categoria, si prospetta un doppio incontro impegnativo. Ma i nostri ragazzi hanno compiuto un percorso eccezionale in questi mesi, non possiamo non essere soddisfatti del loro rendimento – ha concluso coach Santini – adesso dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo, per provare a coronare questo sogno". Per i vari Fiore, Tajer, Lo Sardo, Cencetti, Santini M., Pontillo, Grandini, Tempesti, Campolmi, Ceri, Morganti, Ferraro, Vagaggini, Cipriani, Santini A. e Santini (con Mirko Fiore e Stefano Melani nelle vesti di dirigenti) inizierà tra pochissimo la fase cruciale della stagione, quella che può davvero far la differenza fra un’annata positiva ed una eccezionale: lo spareggio d’andata dovrebbe tenersi il prossimo 14 giugno mentre la gara di ritorno è stata fissata per il 21 giugno successivo. E arrivati a questo punto, l’Azzurra punta al "bersaglio grosso".

G.F.