Si scaldano i motori, i primi test amichevoli

Dopo Zenith e Jolo, che hanno debuttato in Coppa Toscana (rispettivamente di Eccellenza e Promozione) senza fortuna, domenica prossima toccherà anche alle formazioni pratesi impegnate in Prima e Seconda Categoria esordire in Coppa Toscana nel corso della prima giornata della competizione (mentre la prima dei due campionati è prevista per il 21 settembre prossimo). Nessuna di loro è però rimasta con le mani in mano: c’è chi ha già disputato i primi test amichevoli e chi li disputerà a breve.

In Prima Categoria, il Prato Nord ha ad esempio giocato in trasferta contro la Montagna Pistoiese neopromossa, in un match svoltosi a San Marcello. E sono stati i padroni di casa ad imporsi per 3-1 contro gli uomini di Girasole e Tarantino. Battuta d’arresto anche per il Tavola del nuovo tecnico Federico Montagnolo, che sogna una stagione da protagonista in Seconda Categoria: ad Agliana, l’AM Aglianese dell’ex-Jolo Antonio Lo Iacono (annunciato qualche mese fa come nuovo direttore sportivo del sodalizio neroverde) ha sfruttato al meglio il fattore campo vincendo per 2-0.

Stasera prenderà infine il via la prima edizione del "Memorial Stefano Di Giorgio", per rendere omaggio alla memoria del dirigente sportivo del CSL Prato Social Club soprannominato "Gobbino". Ma per le compagini partecipanti sarà anche l’occasione per ottimizzare la condizione atletica in vista della coppa: l’appuntamento è per le 20 al "Vittorio Rossi" di Santa Lucia ed i padroni di casa allenati da coach Antonio Imbriano affronteranno la Pietà 2004 di Trupia (che affronterà il campionato di Prima da neopromossa, dopo la vittoria dello scorso torneo di Seconda) ed il Quarrata di Diodato e del direttore sportivo ex-Casale Fattoria Elio Menna.

Il pre-campionato è ormai agli sgoccioli: il momento di fare sul serio, insomma, sta avvicinandosi sempre più.

